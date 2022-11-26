"Пункти незламності" в Украине: как найти ближайшее место со связью, Интернетом и светом

При значительном перерыве в электроснабжении активируется работа "Пунктів незламності", которых в Украине насчитывается более четырех тысяч. Там есть электричество, мобильная связь и Интернет, тепло, вода, аптечка.

23 ноября Россия нанесла очередной массированный удар по инфраструктуре Украины. Без света оказалась большая часть страны. После этого более 4000 "Пунктів незламності" заработали по всей Украине – где можно согреться, зарядить телефоны и найти Интернет. Роль "Пунктів незламності", кроме специально оборудованных палаток ГСЧС, выполняют специально оборудованные места в правительственных зданиях, детских садах и школах и других общественных местах.

Блэкаут, который украинцев пережили накануне, вряд ли последний, впереди - долгая зима, поэтому "Пункти незламності" будут только популярнее.

ТСН.ua собрал все адреса "Пунктів незламності" в регионах Украины

На Киевщине открылось уже 259 "Пунктів незламності". Адреса ближайших пунктов можете узнать на официальных страницах Киевской ОВА, органов местных властей и на сайте "Пункти незламності".

В Киевской области подготовили 754 пункта обогрева, которые обустроили в каждой громаде области. Они будут работать, когда температура воздуха снизится, а также при возможных отключениях электроэнергии и отоплении. Пункты обогрева будут стационарными и мобильными.

Появилась интерактивная карта пунктов обогрева, созданных в Киевской области. На карте отмечены пункты во всех семи районах области.

созданных в Киевской области. На карте отмечены пункты во всех семи районах области. В Киеве запустили интерактивную карту заведений, где есть электроэнергия и Интернет. На карте собраны кафе, рестораны и коворкинги, которые имеют генератор или укрытие (или все вместе). Посмотреть ее можно здесь. Карта постоянно обновляется, также можно предлагать заведение, чтобы его добавили в список.

Где искать "Пункти незламності" в Одессе: список

В Одесском городском совете обнародовали список "Пунктів незламності", где можно зарядить устройства и подключиться к Интернету.

В Одесской области в подразделениях полиции и полицейских станциях обустроили пункты обогрева.

В пунктах есть электроэнергия, Интернет и тепло. Как сообщили в полиции, прийти, чтобы согреться и зарядить мобильные устройства могут все, кто в этом нуждается.

Отделы полиции работают круглосуточно, а полицейские станции – с 09:00 до 18:00. Также полицейские просят не забывать придерживаться комендантского часа. Если же человеку нужна помощь после 23:00, можно позвонить на спецлинию "102".

На Днепропетровщине заработали "Пункти незламності". Сейчас их более 200. В пунктах есть свет, тепло и вода. Также они оборудованы кроватями, чтобы можно было отдохнуть и детским уголком с раскрасками.

Во Львовской онлайн-карте, на которой можно найти места с генераторами и укрытиями, уже 225 локаций. На карте жители Львова могут посмотреть, где можно зарядить гаджеты, если дома или в офисе нет электроэнергии, и какие заведения работают во время воздушной тревоги в укрытии.

Адреса пунктов на сайте nezlamnist.gov.ua.

Найти ближайший пункт можно здесь. Данные на карте постоянно обновляются. Объявления с адресами будут также вывешивать в населенных пунктах.

В Винницкой области обустроили 193 "Пункти незламності". В пунктах люди смогут согреться, зарядить мобильные телефоны, получить питьевую воду, чай, печенье, доступ к Сети и информацию о событиях в стране и мире. Чтобы каждый мог найти для себя самый близкий, создали специальный сайт с картой.

В случае отсутствия света винничане смогут согреться, зарядить телефон в ближайших отделах полиции.

В Волынской области развернули 117 "Пунктів незламності" на базе детских садов, школ, городских, поселковых, сельских советов и мобильных пунктов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Число этих пунктов в области будут увеличивать. Узнать их локации можно по ссылке. Кроме спасательных палаток, на интерактивной карте можно найти ближайшие АЗС, аптеки и магазины, которые будут работать на генераторах.

"В случае аварийного отключения электроэнергии более чем на 24 часа, пункты станут островком безопасности, стабильности, тепла и нашего единства, которые будут функционировать круглосуточно и бесплатно для временного пребывания", — сказал глава ОВА Юрий Погуляйко.

В Донецкой области открыли 117 "Пунктів несзламності". Они работают круглые сутки. Позже их количество увеличится до 158.

В большинстве пунктов не предусмотрено питание, только питьевая вода, горячие напитки – чай или кофе, печенье. Но каждая громада обустраивает локации в зависимости от потребностей и возможностей.

Адреса пунктов не публикуются в открытом доступе, отсутствуют они и на общей карте. Областная администрация приняла такое решение из-за соображений безопасности.

В Житомирской области заработали "Пункти незламності" – специально оборудованные места, где горожане могут согреться и зарядить мобильные телефоны. В настоящее время их 330, более 30 из них – в Житомире.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в своем Telegram написал, что каждый из таких пунктов снабжен генератором.

"Это позволяет в случае длительного отсутствия света зарядить свои телефоны или гаджеты. Также к пунктам подводят интернет-связь. Здесь можно согреться и попить горячий чай или кофе. На пунктах работают медики, есть представители полиции и ГСЧС", — написал Виталий Бунечко.

В Житомире работают более 30 "Пунктів незламності". Список по микрорайонам:

Богуния

лицей №27, лицей №5, отделение банка проспект Мира 21, лицей №15, отделение банка по улице Победы 99. КП "Зеленстрой" по переулку Кавалерийский,13. АЗС "ОККО" на проспекте Независимости, 10.

Крошня

ПриватБанк по улице Покровской 125, лицей №16

Рисование

Управление ГСЧС по улице Героев Пожарных 67, лицей №4

Корбутовка

"Житомирская политехника", лицей №32

Центр

Детсад №7, отделение банка на площади Соборной, 5, Житомирский профессиональный политехнический лицей, Житомирский городской совет, Строительный колледж по улице Степана Бандеры, 6, отделение ПриватБанка на улице Кочерги, 6, Городской дворец культуры на улице Святослава Рихтера, 12. ДСНС на улицы Святослава Рихтера, 33. Житомирская областная военная администрация, детсад №10 на Грушевского. ГСЧС на улице Восточная, 76.

Район ж/д вокзала

переулок Ипподромный 15 "Центр учета бездомных лиц", Железнодорожный вокзал, АЗС KLO по улице Параджанова, АЗС Киевское шоссе 44-а.

Полевая

Прозрачный офис, ГСЧС на площади Полевой, 8, лицей №22, ДУЗ на улице Королева, 132.

Вересы

Помещение старосты села Вересы: село Вересы, ул. Шевченко, 1.

"Пункти незламності" в Закарпатской области: адреса

В Закарпатской области развернули 153 "Пункти незламності". Закарпатская ОВА на Facеbook-странице обнародовала адреса их расположения

"В "Пунктах незламності" есть доступ к электросети и Интернету, питьевая вода, горячая еда и напитки, аптечки первой медицинской помощи и т.д. К развертыванию сети ячеек также приобщаются местные предприниматели и организации. Обустроить ПН в своем помещении может каждый желающий", — говорится в сообщении.

Список адресов по ссылкам:

"Пункти незламності" на Харьковщине: интерактивная карта

На Харьковщине начали работу "Пункти незламності" — места, куда люди могут прийти во время длительного отключения света. Адрес "Пункта незламності" можно найти на интерактивной карте.

"Помимо подачи электроэнергии, предполагается наличие: тепла, воды, мест для отдыха, аптечек, вещей необходимых для мам и маленьких детей. В перспективе все пункты должны быть объединены в сеть системами спутниковой связи Starlink", — сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Кировоградской области обустраивают 321 "Пункт незламності". Там можно подзарядить телефон и согреться. Пункт, который обустроили возле рынка "Колхозный" – самый большой в городе. Здесь установили три палатки. Первый – для психологической разгрузки, во втором можно зарядить телефон, в третьем – выпить чаю.

В Украине работает специальный сайт, на котором обнародована карта таких пунктов по всей стране. Она постоянно обновляется.

"Пункти незламності" в Николаеве: где расположены

В Николаеве с 23 ноября начали работать "Пункти незламності". При длительном аварийном отключении электроэнергии в пунктах люди могут подзарядить гаджеты, воспользоваться Интернетом или согреться.

Адреса локаций опубликовал городской голова Александр Сенкевич:

Заводской район

Трамвайное депо, ул. Андреева-Палагнюка, 17

Лицей №55, ул. Лазурная, 48

Школа №39, ул. Никольская, 6

Ингульский район

Муниципальный академический колледж, ул. Маршала Василевского, 55-Б

ДУЗ №71, ул. Чайковского, 16

Школа №20, ул. Космонавтов, 70

Гимназия №27, ул. О. Янаты, 70

Корабельный район

Гимназия №29, ул.Сагайдачного, 124

Лицей №40, ул. Металлургов, 97/1

Центральный район

Школа №61, ул. О.Матросова, 2

Классический лицей, пер. Парусный, 3

Школа №12, ул. 1-я Экипажная, 2

Детский сад №1, ул. Архитектора Старова 6-Г

График работы: с 09:00 до 21:00

Два пункта в Николаеве обустроило Главное управление ГСЧС:

ул. Кузнецкая, 201

ул. Привольная, 136-б

Также "Пункти незламності" обустроила Николаевская областная организация Красного Креста:

детский сад №47, просп. Мира, 13 (круглосуточно)

Как и где в Хмельницком работают "Пункти незламності"

11 стационарных "Пунктів незламності" заработали в Хмельницком. К работе приступили также мобильные пункты. Адреса пунктов обогревы внесли в карту.

"Пункти незламності" в Полтаве: где работают

В областном центре с 24 ноября работают 16 "Пунктів незламності", которые размещены в учебных заведениях. В этих пунктах можно подзарядить телефоны и павербанки.

"Пункти незламності" в Ровенской области

В Ровенской области начали открывать "Пункти незламності", всего в области таких будет почти полторы сотни. Список можно просмотреть здесь.

Адреса пунктов:

Ул. Шевченко,119 (школа 25)

Ул. Большая, 2-я (ЗДО 56)

Ул. Елены Пчелки, 12 (ЗДО 47)

Ул. Танкистов, 1 (ЗДО 35)

Ул. Курчатова, 8/9 (Лицей 32)

Ул. Стешенко, 4 (ЗДО 58)

Ул. Шевченко, 14 (Лицей 1)

Ул. Шевченко, 19 (школа 4)

Ул. Кукобы, 25 (школа 20)

Бульвар Щепотьева, 16 (школа 16)

Бульвар Б.Хмельницкого, 20 (школа 37)

Бульвар Б.Хмельницкого, 15 (лицей 17)

Ул. Ивана Мазепы, 8 (школа 19)

Ул. Алмазная, 1 (школа 29)

Ул. Маршала Бирюзова, 64 (школа 11)

Ул. Игната Хоткевича, 8 (ЗДО 12)

По состоянию на 24 ноября в Запорожье заработали 34 стационарных и мобильных "Пунктів незламності", сообщил и.о. городского головы Анатолий Куртев.

Он обнародовал перечень, где указаны как пункты, организованные городскими властями, так и пункты, организованные областными властями и ГСЧС.

"Пункты несзламності": как найти на Тернопольщине

В Тернопольской области развернули 101 "Пункт незламності". Они снабжены водой, продуктами, медикаментами и вещами первой необходимости. Электроэнергия подается от установленных генераторов. Найти ближайший для себя пункт можно на сайте nezlamnist.gov.ua.

На территории всей Черкасской области начали работу круглосуточные "Пункти незламності". Люди могут помочь найти ближайшую аптеку, работающую или ближайшее укрытие. Работают пункты круглосуточно.

Где в Черновцах и области искать "Пункти незламності": адреса

В Черновицкой области заработали "Пункти незламності". В них можно согреться, зарядить телефон, пользоваться Интернетом и выпить чаю.

Список пунктов обнародован на сайте Черновицкой ОВА.

Отделения банков, работающих при отключении света

Нацбанк Украины на случай длительного отсутствия электроснабжения определил перечень из 760 очередных отделений системно важных банков, которые будут предоставлять услуги клиентам даже при длительном отсутствии света.

Отделения расположены в Киеве и в 275 населенных пунктах 22 областей, которые будут предоставлять клиентам финансовые услуги, отметили в НБУ.

Кстати, из-за кризисной ситуации в энергетике, повлекшей повышенный спрос на наличные деньги и проблемы с функционированием банкоматных сетей на определенных территориях, ПриватБанк и "Ощадбанк" установили единые лимиты на снятие денег в банкоматах для своих клиентов и карт других украинских банков.

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