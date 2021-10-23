Пункты COVID-прививок появятся на всех областных вокзалах в Украине: где и когда

Пункты COVID-прививок появятся на всех областных вокзалах в Украине: где и когда

На вокзалах сделали более 2 тыс. прививок.

На железнодорожных вокзалах всех областных центров заработают пункты вакцинации от COVID-19.

По это сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram-канале.

Также читайте Угрожает ли Украине новый локдаун и к каким запретам готовиться в случае его введения

Отмечается, что 23 октября, пункты COVID-прививки открылись на вокзалах в Ивано-Франковске и в Мариуполе. С понедельника, 25 октября, такие также начнут работать в Херсоне, Ковеле, Кривом Роге, Никополе, Подольскую, Николаеве, Черновцах и Раздельном.

К слову, пункты вакцинации уже есть на железнодорожных вокзалах Киева (два пункта), Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Нежина, Коростеня, Ровно, Хмельницкого и Ужгорода. По состоянию на утро 23 октября там сделано более две тысячи прививок.

Кроме того, на десяти железнодорожных вокзалах круглосуточно работают пункты экспресс-тестирование на COVID-19: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская).

На таких пунктах вакцинированные пассажиры могут сделать экспресс-тест. Если он будет отрицательным, то это будет основанием для того, чтобы они могли сесть в поезд. Стоит услуга 350 грн. Отмечается, что в течение двух дней было сделано более четырех тысяч тестов.

Как сообщалось, с четверга, 21 октября, вступили в силу новые правила пассажирских перевозок. Для каждой карантинной зоны определен необходимый перечень документов, которые должны иметь и водители, и пассажиры для поездок между регионами Украины. Перечень этих документов доступен по ссылке.

Читайте также:

В столичной реанимации врач хитростью узнал о купленные COVID-сертификаты семи тяжелых пациентов

семи тяжелых пациентов "Свидетельства о смерти": Венедиктова пригрозила причастным к "индустрии" поддельных COVID-справок

Коронавирус в Украине: врачи назвали осложнения, к которым чаще всего приводит штамм "Дельта"

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку