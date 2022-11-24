Пункты пропуска на границе с Румынией и Венгрией не работают: что произошло

В Госпогранслужбе сообщили, что пункты пропуска на границе с Венгрией и Румынией пока не работают.

Сегодня, 24 ноября, было приостановлено оформление лиц и транспортных средств в нескольких пунктах пропуска на границе с Венгрией и Румынией из-за отсутствия электропитания.

Об этом сообщает управление Госпогранслужбы Украины - Западная граница.

В частности, приостановлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Солотвино" на границе с Румынией и пунктах пропуска "Косино" и "Звонковое" на границе с Венгрией.

"Просим учесть данную информацию при планировании заграничных поездок и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", – говорится в сообщении.

Также из-за отсутствия электроэнергии на границе с Молдовой не работают пункты пропуска.

Напомним, что Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС приостановили работу из-за ракетных обстрелов РФ. Из-за ракетного терроризма России была остановлена работа одного из четырех энергоблоков Ровенской АЭС – электростанция потеряла подключение к одной из линий электропередач напряжением 750 кВ. В результате АЭС снизила мощность, а один из четырех ее блоков автоматически отключился.

В Украине продолжаются заживления областей после масштабной ракетной атаки РФ на энергосистему страны.

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