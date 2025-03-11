Пушистые фотомодели: "папарацци" из Госпогранслужбы показали, кто гуляет по ночному лесу

В объектив камеры пограничников за одну ночь попали три хищных зверя.

Охрана государственной границы происходит разными средствами, в том числе и с помощью так называемых "фотоловушек" – скрытых камер наблюдения. В течение одной ночи сразу три хищника попали в поле зрения таких фотокамер, расположенных на участке ответственности отделения Госпогранслужбы "Богдан".

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины

"Этой ночью "позировать" на камеры охранников границы прибежали лиса, рысь и волк. Всем известно об опасности встреч с представителями этих семейств. Поэтому настойчиво предостерегаем от прогулок по высокогорному приграничью, это может быть крайне опасным", — говорится в сообщении.

Пограничники также отметили, что из-за значительного потепления в горах сильно увеличилась угроза схождения лавин.

Рысь не стесняется "дефилировать" перед камерами пограничников / Фото: Госпогранслужба Украины

Лиса прибежала "позировать" на камеры охранников границы / Фото: Госпогранслужба Украины

Напомним, у границы на Львовщине женщина чудом разминулась с медведем. Пограничники 7 пограничного Карпатского отряда на территории Львовской области заметили опасного зверя, прошедшего по лесной дороге всего за считанные минуты перед тем, как здесь появилась женщина.

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