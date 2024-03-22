Пуска ракет с 13 бортов Ту-95мс, надоедливые беспилотники и взрывы в Харькове: тревожная ночь 22 марта 2024 года в Украине

Немедленно направляйтесь к укрытиям.
Пуски совершили все 13 бортов Ту-95мс (6 из Оленьи, 7 из Энгельса).
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Было 2 серии пусков.
Ракеты ожидаем в ближайшее время в нашем воздушном пространстве.
Также в воздухе 5 бортов ТУ-22М3, которые летят далеко от нас (на сегодня).
Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!
В Киеве и почти всей Украине объявлена воздушная тревога.
Харькову угрожает баллистика: в городе раздаются взрывы.
Также украинцам до сих пор угрожают вражеские беспилотники:
- БПЛА в Хмельницкой области курсом на Тернопольщину;
- БПЛА на границе Винницкой и Киевской областей, курс северо-западный;
- БпЛА на юге Винницкой области, курс западный;
- БПЛА на границе Винницкой и Черкасской областей, курс западный;
- БПЛА в Кировоградской области двигаются по западному курсу;
- БпЛА на западе Днепропетровщины двигаются по западному курсу и северу в направлении Харьковщины;
- БпЛА на границе Херсонской и Николаевской областей движется по северо-западному курсу.
Напомним, что в России на воздух поднялись несколько Ту-95мс.
Больше читайте в материале ТСН.ua: Загадочный свист ракеты над Киевом: эксперт объяснил, чем мог атаковать Путин и при чем здесь "удар мести"
Добавим, россияне устроили массированную ракетную атаку по Киеву и области в ночь на 21 марта. Над городом и в районе столицы сбили около 30 российских ракет , в том числе и баллистические. По состоянию на утро 21 марта известно о 13 раненых киевлянах.
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