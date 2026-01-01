Пусковые установки Tomahawk: генерал Кривонос заявил об информационной манипуляции по их передаче

Ракета Tomahawk / © Getty Images

Пусковые установки к ракетам Tomahawk, находящимся в США, — преимущественно морского базирования, а наземного — можно пересчитать по пальцам, и они расположены на территории Южной Кореи и Филиппин.

Такое мнение в эфире «Эспрессо» высказал генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос, первый заместитель командующего ССО ВСУ (2016-2019), заместитель секретаря СНБО (2019-2020).

«Что касается предоставления Tomahawk, то с чего их должны запускать? Это информационная провокация, которая в первую очередь снимает ответственность с наших руководителей, которые говорят: „Нам не дали Tomahawk, поэтому мы не можем победить“. Второе — те ракеты Tomahawk, которые есть в США, в основном морского базирования. Откуда, из какого моря мы бы их запускали? А существующие наземные пусковые установки для Tomahawk есть только на территории Южной Кореи и Филиппин, и их можно пересчитать по пальцам. А все остальное — морского базирования. Поэтому рассказы о Tomahawk — это ни о чем», — прокомментировал Сергей Кривонос.

По его словам, будь Tomahawk успешными, давали результат и были бы наземными комплексами, то таких ракет по окончании Холодной войны должно быть не менее 500.

«Вопрос не в Tomahawk, нас снова в очередной раз кормят „конфетой“ о чудо-оружии. Мы это уже слышали о Leopard, Abrams, F-16. Вопрос Tomahawk — информационная манипуляция, на которую ведутся украинское и мировое общества. На самом деле, мощное оружие США — усилить взаимодействие, как в свое время сделал Рональд Рейган (40-й президент США — ред.), опустить ценовую политику на нефть. У России была истерика, когда цена на нефть упала ниже $25, но сейчас снова поднялась до $52. Президент Трамп на этом зарабатывает, не США, потому что страна четко показала, что ее позиция, позиция американского политического бомонда не совпадает с позицией Трампа, это тоже нужно понимать. Множество сенаторов, как республиканцев, так и демократов, имеют другую точку зрения и довольно серьезно ограничили президента Трампа в его мечтах в сотрудничестве с РФ», — резюмировал генерал.

Технические характеристики Tomahawk / © elle.rs

Ранее эксперты утверждали, что украинская крылатая ракета FP-5 «Фламинго» по своим характеристикам превосходит американский «Томагавк» и имеет несомненный козырь — на применение этого оружия для ударов по России не требуется разрешение союзников. С