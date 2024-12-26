"Пусть Епифаний вернет праздники на место": село на Прикарпатье "взбунтовалось" против нового календаря

В 1990-х годах греко-католики и православные Космача претендовали на один храм, что привело к межконфессиональному конфликту в обществе. После 2023 года село снова разделалось – на этот раз в датах празднования религиозных праздников.

В селе Космач на Прикарпатье, ранее "прославившемся" тем, что местные жители напали на женщину и ребенка якобы из-за "сотрудничества с ТЦК, теперь новый скандал. Прихожане самого многочисленного в селе прихода храма святых Петра и Павла отказалась переходить на Новоюлианский календарь. Несмотря на то, что храм принадлежит Православной церкви Украины, которая с 2023 года отмечает религиозные праздники уже по новому стилю.

Подробно об этом говорится в сюжете "Громадського".

Кратко об истории Космача

Космач называют "столицей УПА". Во время и после Второй мировой войны здесь было мощное повстанческое движение. Вблизи Космача в 1945 году произошло известное сражение повстанцев УПА во главе с легендарным Мирославом Симчичем с карательными отрядами НКВД. Повстанцы тогда одержали победу и уничтожили московитских захватчиков.

Однако 6 февраля 2024 года в селе Космач местные жители заблокировали автомобиль женщины с 6-летней дочерью и избили их, считая, что она приехала шпионить за их мужчинами, чтобы "сдать" их военкомату. Позже селяне вызвали представителей ТЦК на встречу и выкрикивали им "позор", заявляя, что якобы официально в Украине нет войны.

Теперь Космач снова "прославился". Часть местных жителей выступили против перехода на новоюлианский календарь, который, в частности, предусматривает празднование Рождества 25 декабря, а не 7 января.

Журналистка Марьяна Пьецух напоминает, что старинная церковь Петра и Павла до советской оккупации 1944 была греко-католической, но после уничтожения УГКЦ и так называемого Львовского псевдособора 1946 перешла на московское православие. После обретения независимости присоединилась к УАПЦ, а теперь принадлежит ПЦУ.

В 1990-х годах греко-католики претендовали на храм, однако это привело к межконфессиональному конфликту в общине. УГКЦ построила новую большую церковь, недалеко от старой.

Греко-католическая церковь в Космаче будет праздновать Рождество по новому стилю. Скриншот с youtube-канала hromadske

"После 2023 года село снова разделалось — на этот раз в датах празднования религиозных праздников. Православная громада решила пока не переходить на Новоюлианский календарь. Поэтому в Космаче второй год подряд отмечают два Рождества", — рассказывает Пьецух.

"Было собрание возле церкви и голосование. Проголосовали, что 7-го, и все", — говорит местный житель о том, как решали, по какому календарю дальше отмечать праздников.

Предательство веры?

Некоторые верующие настроены радикально – изменение календаря считают изменением веры.

"Шестого, то есть седьмого Рождество. А предки наши как праздновали. Моего мужа дедо был на Австрийской (Первой мировой – Ред.) войне. Праздновали седьмого, никто (25 декабря – ред.) не праздновал. С 2014 года войны, но почему тогда не вводили новый стиль, но теперь. Между людьми вражду делать, грызоту. Нет, у нас нет ссоры. Люди ищут себе церкви. Мы просим бога, чтобы война стала, чтобы людей не убивали. А чего Иерусалим (Иерусалимская православная церковь – Ред.) не перешел на новый стиль. Так что нужно знать историю", – эмоционально говорит местная жительница

"Ибо веру не меняют. Какую мы имели, в которой родились, то в такой мы должны быть дальше. Я себе так думаю, если бы к нам приехал Епифаний, я бы ему сказала, чтобы он нам вернул праздники на место и не менял религию. Это запечатлено у нас в сердце. А теперь бери и переступай. Ну, за что. Это не касается Москвы. Москва и так нерелигиозна. Все делается на раздор людей, лишь бы была грыза", – добавляет другая жительница Космача.

Настоятель общины уверен, что именно прихожане должны решать столь важные для прихода вопросы.

"Храм от фундмента до креста на куполе построен жителями села. Не спросить людей мы не имели права. Мнение людей должно быть учтено", – рассказывает местный православный священник.

Староста Космача Дмитрий Мохначук говорит, что после бурных 1990-х село помирилось и вместе отмечало все праздники, а теперь снова поделилось.

"У нас шесть церквей. Пять перешли на новый календарь, а шестая – нет. Это главная, самая большая. У нас до этого не было разъединения вообще. Две церкви – православная и греко-католическая – прекрасно все праздники вместе проводили", – говорит староста Космача.

Космач – село контрастов

"Космач — село огромных контрастов. Здесь сочетается огромная победа с человеческой низостью. ...во времена Советского Союза здесь было очень много людей репрессировано, вместе с тем было много сексотов. Их потомки до сих пор здесь живут", — резко замечает местный греко-католический. священник.

Парох УГКЦ у могилы своего прихожана из села Космач, погибшего на войне против РФ. Скриншот с youtube-канала hromadske

Его прихожане будут отмечать Рождество 25 декабря и уверены, что именно так правильно – в единстве со всем западным миром.

"У нас уже два Рождества. Я оба буду праздновать", – говорит свое мнение местный житель Василий.

Местный житель и краевед Василий Кравчук признается, что многие православные Космача тоже не против перехода на новый стиль. "Но есть пара упрямых, есть там женщины у нас такие. Они там руководят", – рассказывает Кравчук, который является прихожанином православной общины, а его жена – греко-католической.

Краевед Василий Кравчук и его супруга. Скриншот с youtube-канала hromadske

По словам журналистки, Рождество ни по старому, ни по новому стилю не дождутся семеро жителей Космача, погибших в боях за Украину в полномасштабной войне с РФ с 2022 года.

Мемориальная доска в честь погибшего на войне против РФ американца украинского происхождения Эдварда Уолтера Уилтона. Родом из Космача был его прапрадед Михаил Арсенич. Скриншот с youtube-канала hromadske

Еще до полутора тысяч жителей выехали из села заграницу с 2022 года.

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