"Пусть хоть кошечка будет жива": в Херсоне бабушка в поврежденном вражеским дроном доме беспокоилась о своих животных (видео)

Спецназовцы полиции Херсонщины помогли пожилой херсонке выбраться из заблокированного после взрывов дома и спасли ее домашних любимцев.

Во время атаки российских беспилотников на Херсон в ночь на среду, 19 июля, один из вражеских дронов упал возле двухэтажного дома в микрорайоне Шуменский. В поврежденном доме осталась заблокирована 89-летняя жительница, которая не могла самостоятельно выбраться из квартиры.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области, опубликовав видео спасения старушки.

Полицейские из роты особого назначения, первыми прибывшие на место вражеского удара, с помощью металлической лестницы, не теряя времени, поднялись в квартиру заблокированной пенсионерки. К счастью, ее жизни ничего не угрожало.

Однако дверь квартиры перекосилась после взрыва, а сил, чтобы открыть ее, у женщины не хватало. Правоохранители разблокировали дверь и помогли 89-летней херсонке выйти из поврежденного дома.

Женщина после взрывов очень волновалась о своих кошках, ведь жилье существенно пострадало. "Пусть хоть кошечка будет жива", — умоляла она.

Полицейские нашли их на кухне: хоть животные и испугались, но с ними все было хорошо. “Котики на кухне, – успокаивал пожилую херсонку спецназовец. — Все будет хорошо".

После этого пенсионерку передали спасателям и медикам.

Напомним, в ночь на 19 июля российская оккупационная армия атаковала беспилотниками Херсон . Из-за ударов произошел пожар в доме культуры, а также повреждена двухэтажка.

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