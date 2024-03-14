"Пусть их пакуют": штурмовики ВСУ жестко высказались об уклонистах

Военные Третьей отдельной штурмовой бригады рассказали о своем отношении к " уклонистах".

Об этом говорится в сюжете "Новини.LIVE".

Боец с позывным "Штурмовиком" рассказывает, что на фронте с каждым днем становится все труднее, поскольку россияне постоянно наступают.

"Люди, которые хотят стать частью истории, частью этой войны за свободу Украины, хотят к нам попасть. Врага мы победим только личными качествами и подготовкой. Количеством мы его не возьмем, мощностью также, а вот подготовкой и серьезным отношением к делу – это наш единственный путь к успеху", — сказал командир подразделения "Эрик Хитрый".

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Другой военный с позывным "Острым" рассказал, что все упирается в людей, которые в тылу.

"Мне нравится, как их "пакуют", пусть. Чем быстрее он сюда попадет, тем скорее примет, что воевать придется, и возьмется за голову. Те же уклоняющие — никто уже воевать не хочет, бегают и прячутся. Как говорят, пока снова не придет в его дом. А если он ничего не будет делать, то оно очень быстро придет в его дом, только будет поздно", — сказал "Острый".

Также мы писали, что вернувшиеся с фронта в мирные города украинские военные обратили внимание на то, что иногда, когда они находятся в форме в общественном месте, их воспринимают крайне негативно из-за одного ошибочного обстоятельства.