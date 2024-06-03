"Пусть меня обвинят в измене": Грицак откровенно о границах 1991 года

Грицак отметил, что затяжная, позиционная война быстро не заканчивается, а в ближайшее время Украина вряд ли сможет вернуться на свои границы.

Восстановление территориальной целостности Украины до границ 1991 года вряд ли возможно в ближайшее время.

Такое мнение высказал украинский историк и публицист Ярослав Грицак в интервью журналисту Янине Соколовой.

"Я думаю, что большинство украинцев хоть и говорят, что хотят границы 1991 года, но понимают, что это – декларативно. Это – не о современной ситуации. Пусть меня обвинят в измене, но я думаю, что это – рациональное мышление. Мы должны искать какую-то другую развязку", – говорит Грицак.

Историк считает одним из этих решений – немецкий сценарий. Речь идет о послевоенном разделе Германии: на территории британской, французской и американской оккупационных зон встала Федеративная Республика Германия (ФРГ), ставшая членом НАТО и ЕС. А в советской зоне оккупации Кремль создал марионеточную Немецкую Демократическую Республику, которая являлась членом Варшавского договора. Объединение Германии случилось только в 1990 году.

"Это значит, что мы исчерпываем силы России, доводим до того состояния, когда она хочет перемирия, садимся за стол переговоров. Приоритет – победа. Довести Россию до такого состояния, когда она не захочет воевать. Когда это будет – я не знаю. Россия испытает коллапс, но когда это произойдет – мы не знаем. Но пока Россия сколапснет, Украина может три раза сколапснуть. У нас не те резервы", – рассуждает эксперт.

Грицак отмечает важность вступления Украины в НАТО и ЕС, ведь от этого зависит будущая безопасность нашего государства.

"Думаем в категориях – за год-два перемирия, за десять – ЕС и возможно НАТО. А это значит – игра в долгую. Тогда вопрос возвращения оккупированных территорий будет вопросом времени", – говорит историк.

Почему Украина не садится за стол переговоров

"Это позиция Запада – Америки и возможно НАТО, не знаю, это ли позиция нашего правительства – перебрать инициативу войны и сделать так, чтобы Украина села за стол переговоров в лучшей позиции. Сейчас мы этой силы не имеем. Сейчас это тактика на ближайший год или несколько", – объяснил он.

Грицак отметил, что затяжная, позиционная война быстро не заканчивается.

"Россия сколапснет, но это может произойти завтра, а может – через десять лет. Мы должны искать рациональный тактический сценарий на год-два. Мы через год можем выйти на границы 1991 года – сомневаюсь. И это не только мое мнение – это мнение влиятельных мировых военных экспертов. Запад сам не готов к затяжной войне", – подытожил он.

Ранее историк Ярослав Грицак уже делал нелестный прогноз о выходе Украины на границы 1991 года.

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