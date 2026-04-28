"Пусть они взбесятся": синоптик предупредила о еще одной волне стужи и заморозков в Украине

Погода в Украине / © ТСН

Украина продолжает находиться у власти холодного атмосферного фронта. Несмотря на то, что разрушительный штормовой ветер, наконец, покидает территорию страны, весеннее тепло не спешит возвращаться. В среду, 29 апреля, украинцев ожидают ночные морозы и осадки, которые в некоторых регионах будут напоминать о зиме.

Об этом рассказала синоптика Наталья Диденко.

Главной положительной новостью среды станет прекращение экстремальных порывов ветра, которые доставили немало хлопот в последние дни. Синоптика не отметила, что ситуация стабилизируется.

«29 апреля ветер наконец опомнится и перестанет носить горизонтально, как шутят в соцсетях, арматуру и собачек небольших и средних размеров. Ожидается северо-западный, от небольшого до умеренного! — сообщила эксперт.

По ее словам, это единственный элемент прогноза, который позволит синоптикам спокойно выходить на улицу, не опасаясь критики за недавнюю штормовую погоду.

Холодная воздушная масса продолжает удерживать позиции по всей стране. Наибольшей проблемой для аграриев и садоводов остаются ночные заморозки, которые продлятся и в среду.

Дневная температура тоже не будет радовать:

В большинстве областей столбики термометров поднимутся только до +7…+10 градусов.

Чуть теплее будет на юге и юго-востоке Украины — там ожидается от +9 до +13 градусов.

Где ждать мокрый снег

Ситуация с осадками 29 апреля будет сложной — выделить регионы, где было бы абсолютно сухо в течение всех суток, практически невозможно. Вероятность дождей существует почти повсеместно.

Особое внимание Диденко уделила жителям северных и западных регионов: На севере и западе дождь возможен с мокрым снегом. В Киеве 29 апреля ночью заморозки, днем скупые +7+9 градусов. Местами дождь, возможен мокрый снег.

Единственным утешением для киевлян станет то, что северо-западный ветер в столице будет умеренным или небольшим, без штормовых порывов.

«Холод, недавний штормовой ветер, нестабильное атмосферное давление, заморозки, осадки — понимаю, что это сильно может влиять на голову, сосуды, суставы, настроение, бодрость и вдохновение», — добавила Диденко.

Что касается перспектив на ближайшее будущее, то первое приличное потепление до +12…+16 градусов прогнозируют уже на субботу и воскресенье. Однако в воскресенье, 3 мая, в южной части из-за дождей снова возможно похолодание до +8…+11 градусов.

Погода в Украине — последние новости

Напомним, синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в мае температура в Украине ожидается ниже обычной. Так, средняя месячная температура предполагается 12-15 °, а в горных районах Карпат 9-12 °). Это 0 на 1,5 градусов ниже нормы.

В то же время синоптик Игорь Кибальчич подчеркнул, что на рубеже апреля и мая атмосферная циркуляция над территорией Украины будет способствовать проникновению новых порций холодного арктического воздуха. Впрочем, уже в первых числах мая «наметится тенденция постепенного потепления».

Новости партнеров