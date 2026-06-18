"Пусть переименуют улицы": украинцев возмутило внезапное требование Польши передать технологии вместо самолетов

МиГ-29 / © wikipedia.org

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Польша решила отложить передачу Украине обещанных истребителей МиГ-29, выдвинув новое условие об обмене технологиями для создания беспилотников. Такое заявление Варшавы на фоне других политических разногласий вызвало волну возмущения среди украинцев в социальных сетях.

Подробнее — читайте в материале ТСН.ua.

Польша готова передать Украине МиГ-29, но есть один нюанс

Польская сторона пока воздерживается от передачи Украине старых истребителей МиГ-29, которые обещали предоставить в начале 2026 года. В Варшаве объясняют, что этот вопрос напрямую связан с договоренностями между странами об обмене технологиями.

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О ситуации рассказал заместитель главы польского министерства обороны Цезарий Томчик во время выступления на «Радио ZET». Он подтвердил, что самолеты до сих пор находятся в Польше, а действующая власть страны их не отправляла.

МиГ-29 / © Associated Press

«Мы не передали Украине истребители МиГ. Нынешнее правительство этого не сделало», — сказал он.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры о технологическом партнерстве с Киевом, и успешное завершение этого диалога является главным условием для поставки истребителей.

«Мы договорились с украинской стороной о передаче технологий. Если это будет согласовано, дело увенчается успехом. Диалог продолжается», — заявил заместитель министра обороны Польши.

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Кроме того, чиновник отметил, что Варшава стремится развивать собственное производство военных дронов. Польша хочет получить определенные возможности для их использования и готова передать авиационную технику сразу после того, как стороны окончательно подпишут все необходимые документы.

Украинцы возмущены позицией Польши

Заявление польского Министерства обороны о задержке поставки истребителей из-за требования поделиться технологиями БПЛА вызвало бурное обсуждение в социальной сети Threads.

Большинство украинских пользователей возмущены такой позицией Варшавы, считая, что обмен уникальным опытом современной войны на старую советскую технику неравноценен:

«Польская „шляхта“ снова ведет себя как истерички — дайте нам новейшие технологии и бесценный опыт современной войны в обмен на запчасти к самолетам, которым уже за 40+ лет»;

«Пусть тогда поляки тоже начнут строить добрососедские отношения. Что ж, будем надеяться, что польское министерство обороны найдет применение этим самолетам в случае российской агрессии против них самих».

Реакция украинцев в Threads

Реакция украинцев в Threads

Реакция украинцев в Threads

Реакция украинцев в Threads

Некоторые авторы комментариев отмечают, что разработки не следует предоставлять бесплатно, и предлагают Варшаве коммерческий или практический подход к сотрудничеству:

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«Что значит „не поделился“? Пусть покупают, как литовцы и эстонцы. Конечно, происходит огромный обмен данными просто так. Но ведь не стоит отдавать всё просто так. Как и нам далеко не всё дают просто так»;

«Есть простое решение. Сформируйте из польских добровольцев подразделение БПЛА, и пусть они перенимают опыт. В чём проблема?»

Реакция украинцев в Threads

В то же время часть комментаторов призывает к сдержанности, напоминая о предыдущей масштабной помощи со стороны Польши и предостерегая от публичных ссор, которые играют на руку Кремлю:

«Вдруг забываете, что ранее уже получили огромное количество техники, в том числе и столь желанные для вас МиГи. Также игнорируете тот факт, что существовала соответствующая договоренность. Украина не выполнила условия соглашения, поэтому МиГов нет. Читая ваши высказывания, можно только схватиться за голову от того, насколько ошибочны представления, стоящие за ними. Давайте продолжим ссориться, давайте набрасываться друг на друга. Путин только аплодирует».

Реакция украинцев в Threads

Некоторые высказали мнение, что Варшаве необходимо переименовать улицу «Армии Крайовой» и извиниться перед украинцами.

Реакция украинцев в Threads

Скандалы между Украиной и Польшей продолжаются — последние новости

Украинский журналист Виталий Портников назвал обострение отношений между Киевом и Варшавой из-за названия подразделения ВСУ сюрреалистическим, отметив, что реакция польского МИД является лишь обычным «политическим сигналом». Он подчеркнул, что Украина имеет право учитывать эти замечания, но не обязана их выполнять, при этом призвав украинских дипломатов занимать аналогичную позицию в отношении других стран.

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Кроме того, кандидат на пост мэра Кракова Марианна Шрайбер начала свою кампанию с видеоролика, созданного с помощью ИИ, в котором она снимает и выбрасывает флаги Украины и ЕС возле административного здания, сопроводив это лозунгом о возвращении городу польской идентичности. Публикация этого провокационного видео в социальной сети X уже вызвала широкий резонанс и политический скандал ещё до официального старта предвыборной гонки.

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