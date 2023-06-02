"Пусть позвонит Путину": в Офисе президента отреагировали на скандальное заявление Орбана о контрнаступлении ВСУ

Виктор Орбан вместо контрнаступления призвал Украину к переговорам с Россией.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк советует премьер-министр Венгрии Виктору Орбану позвонить по телефону президенту Российской Федерации Владимиру Путину, чтобы призвать вывести российские захватнические войска со всей территории Украины.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

Советник руководителя ОП отметил, что абсурдная публичная позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в очередной раз демонстративно оскорбляет ценности Европейского Союза и международного права в целом.

"Это сознательное унижение Европы и попустительство террористическим действиям России. Это сознательное оправдание агрессора и поощрение его продолжить уничтожение Украины/Европы…", — подчеркнул он.

По словам Подоляка, Венгрии самое время осознать, что из-за контрнаступательных действий Украина возвращает свои территории и своих людей – это справедливо и обязательно.

"А если премьер-министр Венгрии действительно волнуется о потерях – пусть позвонит своему "другу Путину" и попросит, чтобы российские вооруженные формирования вышли за пределы международно признанных границ Украины", — отметил он.

По убеждению советника руководителя ОП, после вывода российских войск война будет окончена, и больше не будет никаких потерь и смертей.

"Лишь полноценный вывод вооруженного контингента и техники оккупанта является предпосылкой к окончанию войны. Кто-то слышал подобные призывы Орбана к России?", — заявил Подоляк.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью государственному радио выступил за прекращение огня и мирные переговоры между Украиной и Россией до начала украинского контрнаступления, мотивируя это тем, что атакующая сторона несет втрое большие потери, чем те, кто обороняется.

Министерство иностранных дел Украины призвало премьер-министра Венгрии Виктора Орбана потребовать от Москвы прекратить войну и вернуть свою армию на российскую территорию.

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