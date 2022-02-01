"Пусть привыкает": в Сумской области отец развращал 6-летнюю дочь

Мужчину "на горячем" поймали знакомые.

В Сумской области 44-летний отец совершил развратные действия в отношении малолетней дочери. Конотопской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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По данным следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, раздел свою 6-летнюю дочь и совершил с ней развратные действия сексуального характера.

“Когда в комнату вошли знакомые и увидели действия мужчины, сделали ему замечание. Он сказал, что ничего страшного в этом нет, пусть привыкает”, — говорится в сообщении ведомства.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним, в Каховке (Херсонская область) суд приговорил мужчину: он пересылал ребенку фото и видео интимных частей своего тела. К тому же он настаивал, чтобы девочка пересылала ему такие же фото в ответ. Решением суда мужчина следующие 8 лет проведет в местах лишения свободы.

А в Полтавской области брат изнасиловал младшую сестру, а мать умалчивала.

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