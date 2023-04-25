Пусть привыкают: украинцы придумали новый способ подтрунивать над белорусскими пограничниками (видео)

Сигнал воздушной тревоги включается на Житомирском и Ровенском участках границы.
Украинские пограничники снова подтрунивают над белорусскими "коллегами" и включают на границе громкие сигналы воздушной тревоги.
Соответствующее видео появилось в Сети, сообщает белорусское оппозиционное издание "Белсат".
Отмечается, что сигнал воздушной тревоги раздается на Житомирском и Ровенском участках.
"Такие меры направлены на то, чтобы соседи, которые еще не определились, на чьей они стороне, все же понимали, что если тревога звучит несколько раз днем и ночью — это ужасно", — говорят украинские пограничники.
Ранее украинские пограничники установили на дереве у границы с Беларусью манекен в форме российской армии и назвали его "Валера". Кроме того, работники ГПСУ установили на границе с Беларусью сине-желтый и белорусский национальный бело-красно-белый флаги.В то же время белорусские пограничники пожаловались пропагандистским СМИ, что украинские коллеги показывают им непристойные жесты и минируют смежные с РБ территории.
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