Пусть привыкают: украинцы придумали новый способ подтрунивать над белорусскими пограничниками (видео)

Украинские пограничники снова подтрунивают над белорусскими "коллегами" и включают на границе громкие сигналы воздушной тревоги.

Соответствующее видео появилось в Сети, сообщает белорусское оппозиционное издание "Белсат".

Отмечается, что сигнал воздушной тревоги раздается на Житомирском и Ровенском участках.

"Такие меры направлены на то, чтобы соседи, которые еще не определились, на чьей они стороне, все же понимали, что если тревога звучит несколько раз днем и ночью — это ужасно", — говорят украинские пограничники.

Ранее украинские пограничники установили на дереве у границы с Беларусью манекен в форме российской армии и назвали его "Валера". Кроме того, работники ГПСУ установили на границе с Беларусью сине-желтый и белорусский национальный бело-красно-белый флаги.

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