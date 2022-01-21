"Пусть россияне не разжимают рот" — мэр Харькова Терехов об угрозе оккупации РФ

Городские власти Харькова прилагают все усилия для обеспечения безопасности.

Харьковский городской голова Игорь Терехов отреагировал на опасения Зеленского об оккупации города Россией и призвал горожан не паниковать.

Об этом он сообщил "Суспільному".

"Хочу успокоить харьковчан, сказать, что пока я Харьковский городской голова мы никому не дадим захватить Харьков — никакой России. Поэтому в Харькове все будет спокойно, четко, ничего здесь не будет. Мы прилагаем все усилия, и Харьков останется спокойным городом, пусть россияне не разжимают рот", — сказал Терехов.

Он подчеркнул, что городские власти прилагают все усилия для обеспечения безопасности в условиях возможного нападения. "Мы делаем все четко, есть четкая дорожная карта. Я очень хочу, чтобы не было никакой агонии, истерики. Харьков остается спокойным, толерантным, мирным украинским городом. Не будет никакой войны", — сказал Терехов и призвал харьковчан не паниковать.

Напомним, в интервью The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае широкомасштабного вторжения Россия может оккупировать Харьков. По его словам, "Россия решит усилить свою эскалацию на тех территориях, где исторически проживают люди, которые имели родственные связи с РФ".

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