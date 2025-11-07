"Пусть сам разберется": совет репетиторки удивил родителей и поделил Сеть

Учительница / © Pexels

В социальных сетях взорвалось оживленное обсуждение после того, как репетитор Юлия Рыбина опубликовала пост с неожиданным призывом к родителям. Она категорически заявила, что детей не следует специально готовить в школу. Лучше, чтобы они впервые столкнулись с основными правилами дисциплины и социализации непосредственно в классе.

Об этом она рассказала в Threads.

Шокировавший родителей призыв

Репетитор Юлия Рыбина вызвала волну возмущения, когда опубликовала свое мнение в Threads:

«НИКОГДА не готовьте ребенка к школе. Серьезно. Зачем? Пусть уж в школе узнает, что учительнице не смешно, когда ты поешь вместо писать. И пусть сам разберется, что значит „будь внимательным“, когда вокруг 20 голосов, — написала она.

Она считает, что ребенок должен самостоятельно узнать, что на уроке нельзя петь, когда хочется, и что рисовать вместо писать — не самая лучшая идея.

Волна критики и возмущения

Пост сразу собрал сотни комментариев и большинство родителей восприняли его как провокацию и источник потенциальных детских травм. Многие пользователи утверждали, что такой совет сведет на нет усилия по социализации.

Родители возмущались в комментариях:

«Это не подготовка к школе, это подготовка к жизни!»

«Вы хотите, чтобы ребенок плакал на каждом уроке?»

Такие советы — путь к детским травмам.

Особое возмущение вызвала идея, что ребенок должен «учиться не плакать».

«Учиться не плакать — „прекрасный“ совет. Потом такой ребенок вырастет и будет ходить к психологу, потому что не будет знать, как выразить свои эмоции», — написала одна из мам.

Объяснение репетиторки — эмоциональная готовность важнее букв.

В ответ на шквал критики Юлия Рыбина объяснила, что ее цель — не отказать от учебы, а привлечь внимание к психологической стороне готовности к школе. По ее мнению, многие родители путают академическую готовность (умение считать и писать) с эмоциональной готовностью — умением принимать правила, работать в коллективе и не терять интерес к познанию.

«Это о том, чтобы ребенок не испугался учебы. Чтобы знала, как слушать, спрашивать, ждать очередь, радоваться, когда выходит, и не сдаваться, когда не выходит. Об умении помнить и выполнять одновременно несколько инструкций», — подытожила она.

