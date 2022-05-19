"Пусть живет свободная Украина": польский священник, прославившийся исполнением "Ой у лузі червона калина...", рассказал, как помогает украинцам

Еще в апреле сеть всколыхнула история польского священника, который включил на колонке во время проповеди в одном из костелов знаменитый гимн сечевых стрелков "Ой у лузі червона калина..." и сам пел и пританцовывал под нее.

Ксендз Войцех Дроздович живет в Варшаве, служит в костеле Непорочного зачатия Диви Марии. Народная артистка Украины Мария Бурмака познакомилась с Войцехом и эксклюзивно для "Сніданка с 1+1" отец Дроздович рассказал, что для него означает гимн сечевых стрелков и как его церковь помогает украинским беженцам.

Мария Бурмака рассказала при включении, что ей удалось познакомиться с господином Войцохом, сказала что он человек с большим сердцем, который делает очень многое для Украины.

Мария Бурмака и Войцех Дроздович

Войцех Дроздович уже более двадцати лет служит в костеле Непорочного зачатия Девы Марии в Варшаве. Здесь его нашла украинская певица Мария Бурмака. Во время разговора с Маричкой господин Войцех вспоминает, что впервые песню "Ой у лузі червона калина..." включила послушать ему сестра.

"Какая красивая песня, мы ее быстро выучили наизусть и я ей сказал, надо исполнять эту песню завтра", — вспоминает священник эту историю.

Войцех Дроздович

Сейчас священник активно поддерживает Украину. Наряду с костелом в соседнем здании католического лицея он вместе с другими служителями храма приютили бежавших от войны украинских беженцев.

"Раньше это была духовная семинария, сейчас там живет почти сто человек беженцев. Ими занимается мой друг отец Павел, но все говорят спасибо мне. Но это не я. Что я могу сделать, так это открыть для них двери нашего храма", — говорит священник.

Костел где служит Войцех Дроздович

Войцех Дроздович известен своей неординарностью. На воскресные мессы ксендз ездит на осле, который живет во дворе костела. А однажды в советское время во время одной из служб для детей Войцех разрубил топором телевизор в знак борьбы с пропагандой. В 80-х он был ведущим религиозных программ для детей на телевидении и снял клип с польским певцом Анджеем Кшивой, в котором играл на контрабасе. После окончания работы на телевидении отец Войцех Дроздович отправился в Сибирь. Шесть лет работал в католическом храме для польской диаспоры в Иркутске и Красноярске. Ксендз Дроздович утверждает, что Россия уже не та, и сейчас в период вооруженной агрессии восхищен мужеством украинских военных.

"Пусть живет свободная Украина. Пусть благословит вас Господь Иисус Христос", – говорит Войцех.

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