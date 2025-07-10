"Пустил много крови россиянам": что известно о погибшем полковнике СБУ

Убийство Ивана Воронича

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Сегодня, 10 июля, в Голосеевском районе Киева был убит полковник СБУ Иван Воронич.

Что известно о Ворониче и почему к этому убийству может быть причастна Россия, рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью Radio NV.

По данным эксперта, Воронич работал в подразделении, которое непосредственно «пустило много крови россиян», начиная еще со времен АТО.

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«Все понимают, что это за годы — и вплоть до полномасштабного вторжения. А мы помним: Гиви, Моторола, разнообразные вот эти „активисты“ в кавычках этой „русской весны“… Многие были сожжены, расстреляны, там где-то убиты. Это те вещи, которыми занималось это подразделение, в котором работал погибший», — говорит эксперт.

Ступак признал, что не может сказать, какую роль исполнял покойный полковник. Однако утверждает, что Вороныч был причастен к большому количеству разнообразных активных операций на территории Российской Федерации.

«К сожалению, сейчас мы видим, с вероятностью 99%, это была Российская Федерация», — добавил он.

Эксперт пояснил, что на заказной характер убийства, что это не просто ссора указывают именно пять выстрелов.

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«Пять. Не один, а именно пять. И насколько мы знаем, сообщалось об использовании глушителя. Человека ждали и с ним хотели расправиться», — заметил Ступак.

Дата публикации 12:25, 10.07.25 Количество просмотров 377 В Киеве убили полковника СБУ