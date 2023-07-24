Пустил уклониста в свою "кровать": история с дальнобойщиком на границе получила продолжение

Водителя фуры будут судить за переправку уклоняющегося за границу.
Дальнобойщика, который за 5 тысяч долларов пытался незаконно провести через границу уклониста, отправили под стражу. В то время как военнообязанного привлекли к административной ответственности.
Об этом сообщила Волынская областная прокуратура.
По данным следствия, 20 июля у водителя грузовика DAF было разрешение для пересечения границы в системе "Шлях". 29-летний житель Киевской области согласился в своей фуре перевести 35-летнего уклоняющегося. За это водитель получил 5 тысяч долларов. Он спрятал мужчину в своей "кровати".
Во время досмотра пограничники обнаружили нарушителей. 35-летний военнообязанный привлечен к административной ответственности.
29-летнего водителя DAF суд отправил под стражу. Ему инкриминируют организацию незаконной переправки лица через государственную границу Украины по корыстным мотивам (ч.3 ст.332 УК Украины).
Напомним, украинские пограничники задержали 35-летнего уклониста, пытавшегося выехать за границу в "кровати дальнобойщика". За это он заплатил 5 тысяч долларов.
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