Пустой холодильник и сплошная грязь: в Харькове мать морила голодом 4-х детей

Детей изъяли из семьи.

В Харькове во время рейда правоохранители посетили многодетную семью. Они обнаружили 4-х голодных детей, проживавших в антисанитарных условиях.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

В Новобаварском районе Харькова представители ювенальной превенции посетили семью, в которой воспитываются четверо детей. Инспекторы обнаружили, что в доме совсем не было продуктов питания, а повсюду царил беспорядок.

Полицейские известили службу по делам детей об абсолютно неприемлемых условиях для жизни троих девочек от 9 до 15 лет и их 17-летнего брата.

Детей направили в больницу для прохождения медицинского осмотра.

"Относительно 40-летней матери подростков правоохранители составили протокол по ч. 1 ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими обязанности по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает от 850 до 1700 гривен штрафа", – отметили в полиции.

Напомним, что в Житомирской области суд привлек к административной ответственности мужчину за повторное в течение года невыполнение родительских обязанностей по воспитанию 13-летнего сына. Его поведение станет отцу в 1700 гривен.

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