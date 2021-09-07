Пустые бутылки из-под спирта, мусор и экскременты: в Днепре малолетние дети жили в нечеловеческих условиях (фото)

Пустые бутылки из-под спирта, мусор и экскременты: в Днепре малолетние дети жили в нечеловеческих условиях (фото)

Когда родителей не было дома, дети играли возле открытого окна.

В Днепре дети жили в нечеловеческих условиях. Они находились дома без присмотра родителей и играли у окна.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Как стало известно, инцидент произошел на улице Гладкова в районе 12 Квартала. Местная жительница позвонила в полицию и сообщила, что в одной из квартир ребенок стоит у открытого окна и бросает на улицу бутылки.

"Патрульные прибыли на вызов. Как сообщили соседи, 35-летняя мать указанных детей — 4-летнего мальчика и 2-х летней девочки — находится в больнице. Где находится отец детей, неизвестно. Впоследствии в помещение пришла женщина, которая назвалась бабушкой малолетних, и открыла квартиру", — рассказали в патрульной полиции.

Facebook / Патрульная полиция Днепра

В самой же квартире копы обнаружили множество пустых бутылок из-под алкоголя, мусор и грязь. В помещении был запах экскрементов, а дети ходили в грязной одежде.

"Патрульные сообщили об указанном факте и ужасных условиях проживания детей ювенальной превенции. Бабушка малолетних осталась с ними", — добавили в патрульной полиции.

Напомним, что в Полтавской области два 7-летних мальчика разбили несколько десятков надгробных плит на кладбище.

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