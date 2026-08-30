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- Украина
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Пустые полки в магазинах после ударов РФ по складам: грозит ли Украине дефицит продуктов
После ударов РФ по складам торговых сетей в ряде украинских городов начали замечать пустые полки супермаркетов. В то же время, украинцев призывают не паниковать: поставщики перестраивают логистику, а угрозы голода нет.
После российских ударов по складам и логистическим центрам торговых сетей в соцсетях начали появляться фото и видео пустых полок в супермаркетах.
О нехватке части товаров сообщают не только в Киеве, но и в Ивано-Франковске и Виннице.
Подходящие кадры публикуют местные паблики. На них видны отдельные полки и секции магазинов, где товаров стало гораздо меньше.
Ситуацию связывают с нарушением логистики после российских ударов по крупным продовольственным складам и центрам торговых сетей в Киеве и области.
В то же время, советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей «Флэш» Бескрестнов призвал украинцев не поддаваться панике и заверил, что угрозы голода нет.
«Друзья, мы не "умрем от голода". Не поддавайтесь слухам, дезинформации и паническим настроениям», — заявил он.
По словам Бескрестнова, производители и продавцы уже перестраивают каналы снабжения, чтобы компенсировать перебои в логистике.
«Если потребуется, Европа с радостью заполнит любую продовольственную нишу за счет экспорта», — отметил он.
Бескрестнов подчеркнул, что целью российских атак, по его мнению, является создание непосредственного дефицита пищи, а удар по крупным украинским компаниям.
«Наш враг не атакует еду. Он атакует крупный бизнес, уплачивающий налоги и создающий рабочие места», — заявил советник президента.
Отметим, что Россия четвертый день кошмарит Киев атаками. В ночь на 30 августа РФ массированно нанесла удар по столице беспилотниками. Попадание зафиксировано в Голосеевском районе.
Напомним, в результате российской атаки в воскресенье, 30 августа, был поврежден состав французской торговой сети Auchan в Борисполе в Киевской области. В компании сообщили, что попадание произошло непосредственно по складскому объекту.
«Сегодня было попадание в наш состав в Борисполе. Пострадавших, к счастью, нет», - заявили в Auchan.