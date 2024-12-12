Путь домой: в Сети появились кадры, на которых россияне бегут из Сирии (видео)

"Вторая армия мира" изо всех сил бросилась наутек.

В воскресенье, 8 декабря, в Сирии произошло падение режима Асада из-за удачной операции повстанцев, учитывая это, российский контингент был вынужден покинуть страну.

В Сети появились кадры, на которых оккупанты буквально убегают оттуда.

В сети появились кадры, на которых россияне бегут из Сирии

"Как россияне из Сирии убегали", — лаконично подписал ролик руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Ранее стало известно, что Украина оказывала поддержку сирийским повстанцам, которые свергли режим Башара Асада, в том числе из-за поставок беспилотников и помощи операторов БПЛА.

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