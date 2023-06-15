Путь к НАТО и ситуация на фронте: главное из обращения Зеленского

Президент Владимир Зеленский вечером 15 июня традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Внешнеполитические достижения

Зеленский напомнил, что Европарламент принял резолюцию в поддержку европейских и евроатлантических стремлений нашего народа.

По его словам, есть конкретный призыв к лидерам Евросоюза определить четкий путь обретения Украиной членства в ЕС.

"В вопросе об Альянсе Европарламент фиксирует именно тот смысл нашего украинского вклада в евроатлантическую безопасность, который предполагает, что путь Украины в НАТО и политическое приглашение к вступлению должны быть наработаны уже в контексте подготовки к саммиту Альянса в Вильнюсе. Время для интеграционной и определенности безопасности очевидно наступило", – отметил глава государства.

Также в Соединенных Штатах сегодня был зарегистрирован законопроект о конфискации и передаче нашему государству как репараций активов российского государства.

"В таких диктатурах, как российская, именно деньги являются самой высокой ценностью. И тем более для лиц, обслуживающих руководящий режим или являющихся фактически хозяевами государственных структур.

Когда свои деньги потеряет и государство-террорист и все российские лица, чья коллаборация с Кремлем создала условия для российской агрессии или является публичным прикрытием для российских коррупционеров, тогда будет достигнута очень важная цель – они почувствуют, что такое потеря. Они не уважают жизнь и не жалеют, когда теряются человеческие жизни.

Российский господствующий класс не ценит людей и готов тратить человеческие жизни на сотни тысяч. А вот деньги они жалеют – присвоившие кстати. Свои активы они ценят. Они должны их полностью потерять, причем в пользу тех, кто пострадал от их агрессии, от этой террористической войны в пользу нашего государства, наших людей", — убежден Зеленский.

Международные переговоры

Зеленский обратился к парламентариям Швейцарии.

"Призвал и дальше сохранять единство и солидарность с нами в защите общих ценностей и свободы. Очень важно, чтобы все мы в Европе все равно понимали: только силой оружия можно сейчас защитить тот образ жизни, который мы все так ценим, во всех странах – от Атлантики в Украину, в частности и в Швейцарии. Это наша общая задача – защищать свободу, международное право и человеческую жизнь", – отметил он.

Фото: Офис президента Украины

Зеленский обратился к парламенту Швейцарии

Также президент провел телефонные разговоры с представителями двух стран – Белиза и Коста-Рика.

"Строим новые партнерства для Украины – для поддержки формулы мира и наших резолюций в ООН в защиту Устава ООН и международного права в целом. Обсудил с господином президентом Коста-Рики и господином премьер-министром Белиза возможность организовать встречу Украина – Латинская Америка. Можем вместе дать гораздо больше защиты свободы и равенства наций в современном мире", – рассказал Зеленский.

Ситуация после подрыва Каховской ГЭС

Президенту доложили о ситуации в Херсонской области и в целом на юге страны после российского теракта на Каховской ГЭС. Идет ликвидация последствий крушения и помощь людям. Еще один доклад был о ситуации в Кривом Роге и Одессе после недавних ударов РФ.

Фронт

Президент поблагодарил всех воинов и особо отметил шесть подразделений:

ОСУВ "Хортица" – десантников мощной 80-й отдельной бригады ДШВ;

ОСУВ "Таврия" – воинов 23-й отдельной механизированной бригады, морпехов 35-й и 37-й отдельных бригад, воинов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и 128-й отдельной бригады сил ТрО.

"Благодарю всех вас, ребята, за вашу результативность! За силу, отвагу и за то, что возвращаете Украине украинскую землю и усиливаете нашу украинскую волю", — подытожил глава государства.