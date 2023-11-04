Путь Украины в ЕС и помощь от партнеров: Зеленский рассказал о переговорах с фон дер Ляйен

Наш флаг должен быть среди государств-членов ЕС, и Украина делает для этого все необходимое.

Владимир Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В скором времени будет предоставлен отчет о нашем выполнении рекомендаций для начала переговоров о вступлении. Безусловно, наше государство ожидает политического решения уже в этом году.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в традиционном обращении к украинцам, 4 ноября.

Украина уже проделала немалый путь

По словам лидера, Украина очень активно двигалась к выполнению рекомендаций. Есть и законодательные акты, и системные решения.

"Добавляем силы институциям государства, добавляем возможности правоохранительным и антикоррупционным органам. Есть решение относительно национальных сообществ. Весь спектр того, что было определено Европейской комиссией. Но я хочу подчеркнуть, что это не что-то такое, о чем Украине говорит кто-то в Европе, в Брюсселе Трансформация нашего государства – это то, что нам самим нужно", – уверяет лидер.

Путь, который сегодня удалось пройти Украине, колоссальный. Сначала многие не верили даже в возможность нашего сближения с Европейским Союзом во время полномасштабной войны. Однако наше государство рекордно быстро получило статус кандидата и выполняет необходимые пункты для открытия переговоров.

"И это снова и снова доказательства того, что Украина может – может делать большие вещи, когда работает объединенно, уверенно, в интересах своей независимости и всех украинцев", – считает Зеленский.

Трансформация не прекращается. Нам следует адаптировать все институты и стандарты к европейским правилам. После этого мы будем реально готовы к полноправному вступлению в Евросоюз.

"Сейчас, кстати, мы уже понимаем, какие следующие шаги будут сделаны нашим государством. Сегодня после встречи с Урсулой фон дер Ляйен о части из них я уже сказал: это и законопроект, придающий возможности Специализированной антикоррупционной прокуратуре, и то, что десятки лет назад нужно было сделать, а именно законопроект о лоббизме. Урегулируем и другие необходимые вопросы", – говорит президент.

Именно политика евроинтеграции, говорит Зеленский, и есть то, что приближает нас к моменту, когда украинский флаг будет в Брюсселе наравне со всеми другими флагами государств-членов ЕС. В вопросе нашего движения к началу переговоров есть положительные сигналы, на чем акцентировала президент Еврокомиссии.

Кроме этого, во время встречи политики обсудили и другие вопросы: поддержку Украины, новые санкции против РФ, совместную работу по замороженным активам России, которые должны пойти на компенсацию убытков, понесенных нашим государством. Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за крепкую и принципиальную поддержку.

Мы должны беречь единство и помнить героев

Также Владимир Зеленский поздравил железнодорожников с профессиональным днем. Он подчеркнул, что их работа критически важна, и все по-настоящему это поняли во время полномасштабной войны. Благодаря им люди и государство могут жить нормальной жизнью.

"И это гораздо больше, чем просто транспортная функция. Это одна из основ нашей устойчивости. Это спасение людей. Это часто героизм многих мужчин и женщин, под обстрелами, под постоянной угрозой – и особенно в первые недели полномасштабной войны – продолжали работать ради людей, ради нашей обороны", – утверждает украинский главнокомандующий.

Лидер в очередной раз подчеркнул, что украинцы прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее пришел желанный день победы, вера в которую объединила миллионы украинцев. И важно помнить каждого и каждого, кто помогает Украине выстоять. Это люди самых разных профессий, которым мы должны быть благодарны.

"Должны заботиться о том, чтобы пройти вместе весь путь, предназначенный нам судьбой. Защитить Украину и передать детям, внукам гарантировано безопасную жизнь. Слава всем, кто бьется ради Украины! Воины, я благодарю вас! Я благодарю всех, кто помогает!" Украина есть и будет независимой и свободной. Я уверен в этом", – подытожил Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский показал мощную работу наших военных, дронов и HIMARS.

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