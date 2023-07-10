Путь в НАТО: с чего все начиналось и почему у Украины не было шансов туда попасть

Нейтралитет и внеблоковый статус как гарантия мира – самый большой миф, навязываемый Украине годами. На фоне российского вторжения одна за другой, обеспокоенные хаосом и неопределенностью, страны, которые много лет держались в стороне от военных альянсов, в частности Швеция и Финляндия, вступают в НАТО.

Несмотря на то, что российский президент Владимир Путин продвигает тезис, что Украину пообещали не брать в Альянс еще советскому лидеру Михаилу Горбачеву, ТСН погрузилась в архивы, чтобы доказать, что тезисы главы Кремля ничто иное, как очередная ложь.

Что предшествовало созданию НАТО

1949 год. Мир едва оправился от Второй мировой войны, как уже его ждала новая – Холодная война. В Вашингтоне подписывают Хартию Североатлантического альянса. За спиной тогдашнего американского президента Гарри Трумана еще 11 союзников: Канада, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия объединяются, чтобы защитить Европу от угрозы советской экспансии.

Министры иностранных дел собираются в Брюсселе на открытии заседания стран Североатлантического союза. Окружение Сталина грезит планами объединить Восточную, контролируемую Советским Союзом, и Западную Германию. Его ключевое условие – внеблоковый статус НАТО. В то же время в Альянсе попытку Кремля диктовать другим странам их политическое будущее впервые отвергают еще тогда и делают ход конем – присоединяют к себе Турцию и Грецию.

В 1949 году 11 стран становятся членами Североатлантического альянса

Отказ России во вступлении в НАТО и план мести

Тогдашний советский министр иностранных дел Вячеслав Молотов самостоятельно подает заявку на вступление в НАТО в 1954 году. А когда ему предсказуемо отказывают, Советский Союз демонстративно обижается и заставляет все контролируемые государства подписать Варшавский пакт – так называемое антиНАТО Центральной и Восточной Европы.

В мае Восточную Германию втягивают в Организацию Варшавского договора, Западная вступает в НАТО. Противостояние этих военных блоков длится 40 лет, Холодная война заканчивается поражением Советского Союза и потеплением отношений между Вашингтоном и Москвой в конце восьмидесятых.

Разгар перестройки, время, когда на смену одиозным застойным чиновникам приходит реформатор Михаил Горбачев. Его переговоры с президентом США Рональдом Рейганом в Москве отслеживают 4 тысячи журналистов. В информационном досье, подготовленном для Рейгана для переговоров лицом к лицу с советским реформатором, речь идет, среди прочего, о возможности открытия американского консульства в Киеве.

Распад СРСР

Почему США выступали против независимой Украины

Запад наблюдает за изменениями в Советском Союзе. Но независимая Украина американцам тогда не нужна. Более того, в трех абзацах, посвященных этническому недовольству в Советском Союзе, аналитики Белого дома считают, что этническое напряжение представляет большую угрозу для реформ.

Вскоре, уже при каденции Буша-старшего, снова начинается разговор об объединении Германии. Степень понимания Вашингтоном и Москвой друг друга хорошо иллюстрирует момент совместной пресс-конференции на Мальте.

Когда президентом СССР становится Михаил Горбачев, снова разворачивается вопрос о расширении НАТО на восток. Однако касается оно исключительно Германии. Миф о том, будто Советскому Союзу пообещали не расширяться, придумали гораздо позже.

Какая роль Горбачева

Госсекретарь Джеймс Бейкер встретился с Горбачевым. Переговоры продолжались несколько дней. На первой встрече Горбачев сказал, что любое расширение зоны НАТО недопустимо, на что Бейкер ответил: "Я согласен". Речь шла о Германии. Но уже на следующий день они встретились и все же достигли согласия о том, что Германия объединится и полностью будет частью НАТО, но американских войск на территории бывшей ГДР не будет – только немецкие. Вот о чем было это соглашение.

Присоединение ГДР и Западного Берлина к ФРГ (образца до 1990 года) произошло 3 октября 1990 года

Когда в интервью с Горбачевым в 2014 году его спросили об обещаниях не расширять НАТО, он сказал, что тему расширения НАТО мы не обсуждали вообще.

Почему Украина отдала ядерное оружие

В 90-х годах 20 века в Украине, Беларуси и Казахстане размещено советское ядерное оружие. Развал Советского Союза беспокоит Запад так же, как сейчас многих политиков беспокоит потенциальный развал ядерной России. Поэтому в 1991 году президент США Буш-старший даже призывает Украину не расставаться с Советским Союзом в исторической речи, которую в США жестко раскритиковали.

"Американцы не будут поддерживать тех, кто ищет независимость, чтобы заменить отдаленную тиранию на локальный деспотизм. Они не станут помогать продвигающим суицидальный национализм, основанный на этнической ненависти", – говорит он.

Ядерное разоружение Украины в 1996 году

Но более 90% украинцев на референдуме выбирают собственное, независимое будущее. Это независимость с третью советского ядерного арсенала на руках. Тактическое ядерное оружие, стратегические бомбардировщики, шахтные и мобильные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет и склады с ядерными боеголовками. Все это Украина в 1994 году отдает России.

Почему Будапештский меморандум не запрещает Украине вступать в НАТО

Премьер-министр Украины в 2005-2006 годах Украины Юрий Ехануров говорит, что "нам выкрутили руки" и мы "бездарно сдали ядерное оружие" в обмен на экономическую помощь и гарантии безопасности Будапештского меморандума, что, как мы убедимся впоследствии, не имеет юридической силы.

Отметим, что в тексте меморандума ни слова о том, что Украина, выполняя условия соглашения, должна придерживаться внеблокового статуса или оставаться сателлитом России.

Первый президент РФ Борис Ельцин отмечает, что Соединенные Штаты должны ограничить контакты с Украиной. Сразу после этого Ельцин убеждает американцев, что Россия не собирается захватывать Крым – просто хочет сохранить там определенную инфраструктуру. Так же, как не собирается вторгаться в Грузию.

"Я понимаю, что имею дело с новой Россией, которая не заинтересована в том, чтобы завоевывать другие страны. Но если бы мы договорились, что ни одно постсоветское государство не может вступить в НАТО, это было бы очень плохо для нового НАТО, которое мы строим, и так же плохо для ваших попыток построить новую Россию", – отвечает президент США Билл Клинтон.

Президент США заявляет, что никакого секретного соглашения о новом мирораспределении, по которому определенным странам нельзя вступать в определенные альянсы, он допустить не может. Для россиян присоединение к НАТО Венгрии, Румынии, Польши и стран Балтии становится настоящим ударом по имперской гордыне.

Сигналы о нападении России на Украину

Все сигналы о том, что Россия не собирается отпускать Украину, потому что не может себе этого позволить, Запад получил еще в 90-х годах. Несмотря на это, в середине двухтысячных НАТО пошло на сближение с Киевом, к которому оказались неготовы украинцы. В игру вступает бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

Между тем Россия работает над подрывом украинских позиций без остановки. Бывший премьер, в 2008 году министр обороны Украины Юрий Ехануров вспоминает: "Тогда каждый натовский корабль в черноморских портах встречали проплаченные гастролеры с антинатовскими митингами".

Тогда еще Путина не воспринимали таким бешеным, но за год до того он произнес чрезвычайно агрессивную мюнхенскую речь, где провозгласил, что он будет восстанавливать империю, и если Украину потянут в НАТО –она ее разорвет, то есть заберет Крым.

В НАТО пытались доказывать России, что не собираются с ней воевать. Усилия по примирению доводят до того, что его самого приглашают в Бухарест и фактически позволяют ему диктовать свои условия.

В прохладных кулуарах гигантского Дворца парламента в Бухаресте, построенного еще по приказу диктатора Чаушеску, ведутся ожесточенные многочасовые переговоры. Надежда Украины на одно – что тогдашнему американскому президенту Джорджу Бушу-младшему удастся убедить европейцев. Но его активность не всем нравится.

Обычно лидеры приезжают на натовский саммит подписать заранее согласованные министрами документы. Но на этот раз обсуждение длилось до последней секунды. И с Путиным, и по отдельности.

Кремлевский диктатор говорит, что "это даже не страна, это часть Восточной Европы, которую мы вам подарили". Чем закончится напряженная дискуссия, не может предсказать никто. Что происходит за закрытыми от журналистов дверями, мы догадываемся только по каменным лицам делегатов, которых видим в коридорах.

Аннексия Крыма россиянами

В какой-то момент представители США, стран Балтии и Польши окружили Меркель в такое кольцо и, казалось, не выпустят, пока не убедят.

Ответ Германии был следующим: "Вы у себя сначала в Украине разберитесь, хотите ли вы в НАТО, или не хотите. По заявлению вашего премьера в Брюсселе, украинский народ против вступления в НАТО".

Как изменялось отношение к НАТО у украинцев

Бескомпромиссный евроинтегратор, тогдашний министр иностранных дел Владимир Огрызко вспоминает, что при государственной поддержке ушло меньше года на то, чтобы с 19 процентов уровень готовности украинцев к НАТО вырос до тридцати. Сегодня становится понятным, что если бы в 2008 году мы продвинулись к членству в НАТО, то не было бы нападений России в 2014-м и в 2022 году.

И Соединенные Штаты, и Европа позволили России разорвать Грузию. Нанести стране удар, от которого она не может оправиться до сих пор. Создать замороженный конфликт, псевдореспублики. Все то же, что впоследствии Путин будет пытаться повторить у нас. Пока в 21 веке посреди Европы Россия не начала очередную, но гораздо более кровопролитную, чем в Грузии, войну в Украине. И теперь уже даже Германия говорит: "Украине точно место в НАТО – после окончания войны".

НАТО четко заявило, что будущее Украины – в Альянсе. Но все стороны хорошо понимают, что брать к себе воюющую страну, потому что на нее напали – невозможно. В нас намертво вцепился этот спрут, и никто не понимает, как нас разделить. Поэтому должен быть решен вопрос безопасности, жестко решен.

Зеленский таки едет в Вильнюс: получит ли Украина зеленый свет на вступление в НАТО

Напомним, что по словам четырех официальных лиц, знакомых с ходом переговоров по вступлению Украины в Альянс, небольшая группа западных союзников принимает участие в "предварительных неистовых, в последнюю минуту" переговорах, по поводу гарантий безопасности для Украины накануне саммита НАТО в Литве 12 июля.

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