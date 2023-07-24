Путал следы: ДБР задержало бывшего одесского военкома Борисова

Сотрудники ДБР совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора задержали бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова.

Об этом ТСН.ua сообщили в ДБР.

В субботу ему объявили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы. Бывший чиновник пытался уйти от следствия, в то же время он использовал элементы конспирации – менял номера телефонов, автомобилей и т.п., местонахождение.

Два дня продолжались активные поиски. В результате комплексных оперативно-следственных мероприятий он был обнаружен и задержан в Киеве.

Учитывая попытки бывшего военнослужащего скрыться от правосудия, работники ДБР будут просить суд оставить его под стражей без возможности внесения залога.

"Бывший военком Одесской области Евгений Борисов был задержан на улице Саксаганского почти у здания ДБР. Он приехал в Киев скрываться. Видимо, считал, что в Киеве надежнее скрываться. В настоящее время он задержан и находится в ДБР. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили нам источники в ДБР.

Напомним, в ходе досудебного расследования Бюро собрало огромный собственный массив доказательной базы. Однако для полноценного и беспристрастного расследования изучались и сообщения СМИ. Также будут исследованы материалы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое также выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома более чем на 188 млн грн.

В частности, одно из журналистских расследований показало, что мать военкома в прошлом году стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 млн евро. Также выяснилось, что кроме элитной зарубежной недвижимости она в этом году приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV за почти 3 млн грн.

Впоследствии правоохранители установили, что и теща экс-военкома в последние годы стала владелицей ценного автопарка, не имея для этого достаточных средств законного происхождения. В него входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Жена экс-военкома также приобрела другую зарубежную недвижимость — офисное помещение в Испании стоимостью 737 тысяч евро, также не имея достаточного количества законно полученных активов и доходов.

Бывшего военкома подозревают:

в приобретении лицом, уполномоченным во исполнение функций государства активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины);

в неявке своевременно на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях военного положения – совершении уголовного правонарушения (ч. 5 ст. 407 УК Украины);

в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч.4 ст.409 УК Украины).

Санкции статей предусматривают ограничение свободы до 10 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

В мае работники Государственного бюро расследований также возбудили уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением начальником Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время мобилизационных мероприятий.

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