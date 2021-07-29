Путал следы, молчал и не давал телефон: стали известны новые подробности убийства 6-летней Мирославы Третяк

13-летний подозреваемый участвовал в поисках девочки.

Школьник, который подозревается в убийстве Мирославы Третяк, пытался запутать правоохранителей.

Об этом со ссылкой на соседей семьи девочки пишет Obozrevatel.

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По словам местных жителей, когда у парня что-то спрашивали о Мирославе, он отмалчивался. При этом 13-летнего школьника последним видели с девочкой. В начале поисковой операции копы его опросили, после чего отпустили.

"Он в основном отмалчивался. Когда кто-то попросил у него телефон, то отказался его дать и даже не разблокировал. Но тогда это ни у кого не вызывало подозрений. Он все время пытался отвести поиск в другую сторону, говорил, что нужно идти в другом направлении", — рассказал один из местных жителей.

Задержали школьника уже после того, как правоохранители нашли вещи девочки — ее шорты и белье.

Напомним, что поисками 6-летней девочки занимались полицейские, волонтеры и все неравнодушные. Ночью 28 июля ее тело нашли в одном из заброшенных домов поселка Старый Салтов.

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