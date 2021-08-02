Путался в показаниях: в Житомирской области мужчина пытался выдать убийство жены за самоубийство

Между супругами был затяжной конфликт.

В селе Первомайское Гладковицкой территориальной общины было обнаружено тело 23-летней девушки. По заключению экспертов, смерть женщины наступила из-за полученных ножевых ранения. По подозрению в их нанесении полицейские задержали мужчину погибшей.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Житомирской области.

"В ходе первоочередных действий полицейские выяснили, что тело женщины нашли в квартире, где она жила вместе с мужем. По его словам, он вернулся утром домой и обнаружил жену с ранениями на полу в кухне. Во время осмотра места происшествия и фиксации всех обстоятельств сотрудники следственно-оперативной группы Овручского отдела полиции установили, что на теле женщины есть ножевые ранения. В дальнейшем также выяснилось, что между супругами был затяжной конфликт, а ночью давние обиды вспыхнули с новой силой", — говорится в сообщении полиции.

В разгар эмоций мужчина нанес жене травмы, которые стали смертельными. Потом он пытался скрыть обстоятельства, сымитировав вероятность самоубийства.

"Собранные на месте происшествия полицейскими вещественные доказательства, а также выводы экспертов во время предварительного осмотра тела женщины указывали на причастность к ее смерти другого лица. Поэтому мы обоснованно заподозрили мужчину, который путался в своих показаниях и противоречил сам себе. Только потом подозреваемый рассказал о событиях той ночи", — рассказал начальник отдела полиции № 1 Коростенского райуправления Руслан Прищепа.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет.

Напомним, под Киевом мужчина застал жену в объятиях другого, разозлился и ударил любовника женщины ножом в грудь.

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