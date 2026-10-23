ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
75
Время на прочтение
3 мин

Путаница с отсрочками от мобилизации: почему одним их продлили автоматически, а другим отказывают

Из-за отсутствия нового указа о мобилизации в Украине сложилась противоречивая практика продления отсрочек: одним гражданам документы продлевают автоматически, а другим отказывают.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Фотография приведена в качестве иллюстрации

Фотография приведена в качестве иллюстрации

В Украине возникла путаница вокруг процедуры продления отсрочек от призыва. Части военнообязанных срок действия документов уже автоматически продлили до 28 января 2027 года, тогда как другим гражданам в ЦНАПах или ТЦК отказывают даже в приеме заявления.

Адвокат Дарья Тарасенко разъяснила причинно-следственные связи таких расхождений в работе учреждений и оценила правомерность подобных отказов.

По наблюдениям правоведа, Минобороны уже запустило процесс автоматического продления отсрочек. Многие военнообязанные уже увидели новый срок действия — до 28 января 2027 года, без необходимости вновь обращаться в ЦНАП и подавать документы.

В то же время правозащитница указывает на существенный юридический нюанс. Автоматическое продление должно было начаться только после принятия официального указа президента о продлении мобилизации, которого на момент её заявления ещё не было.

Юрист предполагает, что чиновники решили обновить данные заранее, чтобы разгрузить учреждения и избежать огромных очередей в ТЦК и ЦНАПах в конце текущего срока действия документов.

В то же время граждане, которым приходится подавать документы лично, столкнулись с новыми препятствиями. По словам Тарасенко, некоторые ЦНАПы возвращают заявления, мотивируя это отсутствием свежего президентского указа.

Правозащитница подчеркивает, что такие действия являются незаконными. Согласно обновленному постановлению Кабмина № 560, центры предоставления административных услуг обязаны принимать документы на продление отсрочки, если до истечения текущего срока остается менее 30 дней. Следовательно, отсутствие нового указа не дает должностным лицам права отказывать в приеме заявления.

Что происходит в комиссиях при ТЦК

Противоречивая практика наблюдается и в комиссиях при ТЦК. По наблюдениям адвоката, там нередко отклоняют просьбы о продлении, ссылаясь на то, что действующий срок ещё не истек, а новый период мобилизации официально не определён.

Некоторые комиссии не дают немедленного отказа, а откладывают рассмотрение дела на потом. По мнению Тарасенко, члены комиссий просто ждут подписания очередного указа о всеобщей мобилизации, чтобы иметь юридические основания для установления новых дат.

В то же время юрист не исключает, что ТЦК имеют право продлить отсрочку сразу на следующие 90 дней. Впрочем, как отмечает специалист, в своей практике она пока не видела конкретных решений, принятых по такой схеме.

Что стало причиной путаницы

Главным источником этой путаницы адвокат считает пробелы в законодательстве. Правительство подробно описало механизм приема обращений через ЦНАПы, но не дало четких инструкций относительно действий комиссий ТЦК в тот промежуток времени, когда старый срок еще действует, а новый указ о мобилизации еще не вступил в силу.

Тарасенко надеется, что необходимые уточнения будут внесены в следующую редакцию постановления Кабинета Министров № 560. Она надеется, что в новой редакции правительственные чиновники урегулируют порядок принятия решений комиссиями именно на такой переходный период.

Бронирование в Украине — последние новости

С 18 октября 2026 года для части агропредприятий изменятся критерии получения статуса критически важных, поэтому больше производителей смогут претендовать на него и защищать своих работников от мобилизации.

Кроме того, Кабинет министров Украины пересматривает правила освобождения от мобилизации, а народный депутат Марьяна Безуглая предлагает отменить отсрочки для медиков, ученых НАН и полиции. TSN.ua выяснил, что уже изменилось и к чему следует готовиться украинцам.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie