Путаница с отсрочками от мобилизации: почему одним их продлили автоматически, а другим отказывают

Фотография приведена в качестве иллюстрации

Реклама

В Украине возникла путаница вокруг процедуры продления отсрочек от призыва. Части военнообязанных срок действия документов уже автоматически продлили до 28 января 2027 года, тогда как другим гражданам в ЦНАПах или ТЦК отказывают даже в приеме заявления.

Адвокат Дарья Тарасенко разъяснила причинно-следственные связи таких расхождений в работе учреждений и оценила правомерность подобных отказов.

Реклама

По наблюдениям правоведа, Минобороны уже запустило процесс автоматического продления отсрочек. Многие военнообязанные уже увидели новый срок действия — до 28 января 2027 года, без необходимости вновь обращаться в ЦНАП и подавать документы.

Реклама

В то же время правозащитница указывает на существенный юридический нюанс. Автоматическое продление должно было начаться только после принятия официального указа президента о продлении мобилизации, которого на момент её заявления ещё не было.

Юрист предполагает, что чиновники решили обновить данные заранее, чтобы разгрузить учреждения и избежать огромных очередей в ТЦК и ЦНАПах в конце текущего срока действия документов.

В то же время граждане, которым приходится подавать документы лично, столкнулись с новыми препятствиями. По словам Тарасенко, некоторые ЦНАПы возвращают заявления, мотивируя это отсутствием свежего президентского указа.

Правозащитница подчеркивает, что такие действия являются незаконными. Согласно обновленному постановлению Кабмина № 560, центры предоставления административных услуг обязаны принимать документы на продление отсрочки, если до истечения текущего срока остается менее 30 дней. Следовательно, отсутствие нового указа не дает должностным лицам права отказывать в приеме заявления.

Реклама

Что происходит в комиссиях при ТЦК

Противоречивая практика наблюдается и в комиссиях при ТЦК. По наблюдениям адвоката, там нередко отклоняют просьбы о продлении, ссылаясь на то, что действующий срок ещё не истек, а новый период мобилизации официально не определён.

Некоторые комиссии не дают немедленного отказа, а откладывают рассмотрение дела на потом. По мнению Тарасенко, члены комиссий просто ждут подписания очередного указа о всеобщей мобилизации, чтобы иметь юридические основания для установления новых дат.

В то же время юрист не исключает, что ТЦК имеют право продлить отсрочку сразу на следующие 90 дней. Впрочем, как отмечает специалист, в своей практике она пока не видела конкретных решений, принятых по такой схеме.

Что стало причиной путаницы

Главным источником этой путаницы адвокат считает пробелы в законодательстве. Правительство подробно описало механизм приема обращений через ЦНАПы, но не дало четких инструкций относительно действий комиссий ТЦК в тот промежуток времени, когда старый срок еще действует, а новый указ о мобилизации еще не вступил в силу.

Реклама

Тарасенко надеется, что необходимые уточнения будут внесены в следующую редакцию постановления Кабинета Министров № 560. Она надеется, что в новой редакции правительственные чиновники урегулируют порядок принятия решений комиссиями именно на такой переходный период.

Бронирование в Украине — последние новости

С 18 октября 2026 года для части агропредприятий изменятся критерии получения статуса критически важных, поэтому больше производителей смогут претендовать на него и защищать своих работников от мобилизации.

Кроме того, Кабинет министров Украины пересматривает правила освобождения от мобилизации, а народный депутат Марьяна Безуглая предлагает отменить отсрочки для медиков, ученых НАН и полиции. TSN.ua выяснил, что уже изменилось и к чему следует готовиться украинцам.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров

Новости партнеров