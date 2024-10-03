"Путешествие" не удалось: мужчина пробирался в Польшу, а оказался возле Беларуси (видео)

Житель Кировоградщины отправился в "путешествие" в Польшу, следуя советам неизвестного в мессенджере.
Житель Кировоградской области в надежде попасть в Польшу почти сутки бродил по лесам и болотам в Ровенской области. В конце концов мужчина оказался на границе с Беларусью.
Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.
По информации пограничников, житель Кировоградщины отправился в "путешествие" в Польшу, следуя советам неизвестного в мессенджере.
Мужчина заблудился и почти сутки без запасов ходил по лесам и болотам в Ровенской области. Путешественнику даже пришлось пить росу из растений. В надежде дойти до границы с ЕС нарушитель оказался на границе с Беларусью.
Впоследствии мужчина встретил украинских пограничников и обратился к ним на польском языке, потому что ошибочно принял их за пограничников этого государства.
Нарушителя задержали и привлекли к административной ответственности.
К слову, ранее пограничники задержали на Закарпатье двух уклонистов, которые хотели бежать в Венгрию, притворяясь военными.
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