"Путешествие" не удалось: мужчина пробирался в Польшу, а оказался возле Беларуси (видео)

Житель Кировоградщины отправился в "путешествие" в Польшу, следуя советам неизвестного в мессенджере.

Житель Кировоградской области в надежде попасть в Польшу почти сутки бродил по лесам и болотам в Ровенской области. В конце концов мужчина оказался на границе с Беларусью.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

По информации пограничников, житель Кировоградщины отправился в "путешествие" в Польшу, следуя советам неизвестного в мессенджере.

Мужчина заблудился и почти сутки без запасов ходил по лесам и болотам в Ровенской области. Путешественнику даже пришлось пить росу из растений. В надежде дойти до границы с ЕС нарушитель оказался на границе с Беларусью.

Впоследствии мужчина встретил украинских пограничников и обратился к ним на польском языке, потому что ошибочно принял их за пограничников этого государства.

Нарушителя задержали и привлекли к административной ответственности.

Мужчина пробирался по лесам в Польшу, а вышел возле Беларуси

К слову, ранее пограничники задержали на Закарпатье двух уклонистов, которые хотели бежать в Венгрию, притворяясь военными.

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