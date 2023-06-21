"Путин боится за свою жизнь": Зеленский оценил риск ядерного удара Россией

По мнению Зеленского, Путин стал опасен для Украины еще в 2014 году, когда оккупировал первые территории Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин не решится нанести ядерный удар.

Такое мнение он озвучил в интервью BBC.

"Путин был опасен для нас с 2014 года, когда он оккупировал первую из наших территорий. Он будет говорить о применении ядерного оружия, но я не думаю, что он готов это сделать, потому что он боится за свою жизнь. Но я не могу сказать наверное, особенно о человеке, не имеющем связи с реальностью, который в 21 веке развязал полномасштабную войну против своего соседа", — сказал глава государства.

Применит ли Россия ядерное оружие

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов для журнала The Economist прокомментировал вероятность ядерного удара Россией. Он убежден, что страна-террористка, несмотря на устрашение, не применит против Украины ядерное оружие.

Между тем, президент США Джо Байден считает, что российский диктатор Владимир Путин может использовать тактическое ядерное оружие. По его мнению, угроза реальна, ее не нужно недооценивать.

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