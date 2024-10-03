Путин больше не сможет воевать с Украиной: историк Ярослав Грицак назвал необходимое условие

Прекратить войну можно даже без полноценного вступления Украины в Североатлантический альянс.

Создание территориального союза Украины с некоторыми странами НАТО и защита неба над частью украинской территории создаст такие условия, когда президент РФ Владимир Путин не сможет больше вести свою агрессивную войну.

Такое мнение высказал историк Ярослав Грицак в интервью DW.

По его словам, вынудить Путина прекратить войну можно даже без полноценного вступления Украины в Североатлантический альянс.

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"Другой вариант – Украине дают защиту неба над большой территорией. Какая территория мы не можем сказать, но предполагаю, что это может быть Западная Украина, Центральная Украина плюс Киев. Потому что важно держать твердый тыл, который позволил бы быстро наращивать возможности Украины для нынешней и будущей войны”, — пояснил Ярослав Грицак.

Историк считает, что на защищенной от российских ударов территории Украины нужно вести развитие военной промышленности, чтобы, прежде всего, решить вопрос обеспечения украинской армии оружием и боеприпасами.

При этом с некоторыми странами НАТО Украина может создать территориальный союз, в который, по мнению Грицака, могли бы войти Великобритания, Польша, скандинавские и балтийские страны, а также так называемые северные страны, такие как Дания и Нидерланды.

Напомним, по прогнозу главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова летом 2025 года в Российской Федерации начнутся серьезные проблемы в экономике и возникнет необходимость мобилизации, которая может расшатать социально-политическую ситуацию в стране-агрессоре. Именно поэтому в Кремле хотели бы завершить войну до конца 2025 – начала 2026 своей победой.

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