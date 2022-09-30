Путин через головы командования ВС РФ руководит "спецоперацией" в Украине — Институт изучения войны

Сбои в мобилизационном процессе в РФ могут свидетельствовать о том, что Путин руководит "спецоперацией" через главу российского командования.
Размещение только что мобилизованных в ячейках боевых действий на Харьковской или Херсонской линии фронта может свидетельствовать о том, что Путин напрямую работает с командующими осями на местах.
Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (США).
Командиры на местах скорее всего требуют подкрепления, а не следуют стандартной военной практике — обучению мобилизованных перед их отправкой на передовую.
"Путин неоднократно обходил российскую цепочку инстанций при принятии решений по ходу российской "спецоперации" в Украине, вероятно, потому, что он потерял доверие к Минобороны России. Противоречивые и непоследовательные нарративы, которые используются кремлевскими чиновниками и Минобороны России о процедурах мобилизации, свидетельствует о том, что Путин как верховный главнокомандующий издает разногласные и противоречивые приказы", — говорится в сообщении Института.
Напомним, что американский генерал назвал мобилизацию в России "преднамеренным убийством своих граждан". Военный отметил, что живущие в РФ нацменьшинства платят наибольшую цену среди всех граждан страны-агрессорки.
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