Путин / © ТСН

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В Славянске и Краматорске Донецкой области ситуация безопасности достигла критической отметки из-за постоянных ударов российских авиабомб и FPV-дронов. По данным полиции Донбасса, в самых опасных районах уже началась принудительная эвакуация семей с детьми, поскольку пребывание в городах становится смертельно опасным.

Об этом пишет BBC.

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Сейчас эти соседние города остаются крупнейшими населенными пунктами Донбасса под полным контролем Украины. Вместе с Константиновкой они образуют так называемый “пояс крепостей” — глубоко эшелонированную систему обороны на востоке. Впрочем, российские войска уже контролируют почти 80% территории Донецкой области и практически всю Луганщину, сделав Краматорск и Славянск главной целью своих наземных штурмов.

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Правоохранители фиксируют стремительный рост интенсивности ударов: если в июне на Краматорск и Славянск было сброшено 40 управляемых авиабомб (КАБ), то в июле эта цифра выросла до 109, а в августе составила 92. Это привело к значительному росту числа раненых среди гражданских — из 70 человек в июне до 212 в августе. Из-за высокой угрозы от вражеских FPV-дронов ключевые улицы городов накрывают специальными противодроновыми сетками, а проезд автотранспортом стал рискованным для жизни.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Владимир Путин приказал своим генералам полностью выйти на границы Донбасса до конца года, назвав направление «Константиновка — Славянск» главным приоритетом Кремля. Для защиты подконтрольной территории Украины созданы две новые оперативные группы под руководством опытных генералов — Андрея Белецкого и Дениса Прокопенко. По оценкам военного командования, сейчас на востоке разворачивается одно из важнейших сражений этой войны.

Ранее аналитики DeepState сообщили о том, что российским захватчикам удалось продвинуться возле одного из ключевых городов украинской обороны в Донецкой области — возле Константиновки.

В то же время среди пропагандистов Путина начался «бунт»: на этот раз все из-за ситуации на фронте. Российские «военкоры» в ярости, потому что под украинским Лиманом оккупанты отступают, а командование лжет.

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