Путин делает ставку на холод: эксперт предупредил о коварном плане Кремля

Киев / © Getty Images

Реклама

У агрессора России нет желания вести переговоры и двигаться вперед. Своими ударами враг стремится к тому, чтобы Киев под давлением общества согласился на условия «фюрера» Владимира Путина.

Такое мнение военный аналитик Иван Ступак высказал в эфире «КИЕВ24».

По его словам, на территории Украины до конца марта прогнозируют холод, и РФ хочет воспользоваться этим, использовать его как рычаг влияния.

Реклама

«Это не значит, что они перестанут стрелять в апреле или мае. Это значит, что немного будет проще для нас, потому что теплее на улице, +5, +10, уже легче переносить. Но это россияне, и когда у них будет желание закончить эту войну, никто не знает», — высказался он.

По всей вероятности, считает Ступак, Путин до сих пор не определился, при каких условиях он согласится завершить войну.

«Войны не начинают для победы. Войны начинают для того, чтобы заключить мирное соглашение на более интересных и выгодных условиях», — добавил эксперт.

Напомним, в Кремле заявили, что до 1 февраля Россия не будет бить по Украине. По словам спикера Дмитрия Пескова, к такому решению Москва пришла после просьбы президента США Дональда Трампа. Он, подтвердили в РФ, обращался к «фюреру» Владимиру Путину с просьбой воздержаться от ударов по Киеву и другим городам Украины.

Реклама

Отметим, 29 января американский лидер сообщил, что попросил Путина прекратить удары по Украине, и в частности по Киеву, «из-за экстремального холода». По его словам, у такой просьбы есть дедлайн — неделя. Тогда Трамп сказал, что российский «фюрер» согласился. Подтверждение от РФ появилось сегодня.