"Путин демонстрирует свою безнаказанность": Зеленский отреагировал на ночную атаку

В ночь на 3 сентября армия РФ атаковала ракетами и беспилотниками гражданскую инфраструктуру и энергообъекты. На протяжении ночи в разных регионах страны повреждены десятки жилых домов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, после ночных обстрелов все необходимые экстренные службы, энергетики, железнодорожники работают для ликвидации последствий атаки.

"Основные мишени - гражданская инфраструктура, в том числе энергетические объекты, транспортный узел, даже гаражный кооператив и, как уже стало привычным для россиян, жилищный сектор. Очевидно, это показательные российские удары. Путин демонстрирует свою безнаказанность. И это точно требует реакции мира", - подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что только "из-за отсутствия достаточного давления, прежде всего на экономику войны, Россия продолжает эту агрессию".

Также президент анонсировал, что сегодня проведет встречи с партнерами: саммит Украины — государства Северной Европы и Балтии в Дании, двусторонний формат во Франции, кроме того, готовятся новые шаги из ЕС и США.

"На каждый российский удар требуется реальный ответ", - добавил украинский лидер.

Напомним, Воздушные силы проинформировали, что ночью РФ запустила более полутысячи дронов и ракет – 526 средств воздушного нападения. В частности, 502 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов. Украинская ПВО уничтожила 430 дронов.

Во время массированной атак дронами и ракетами в ряде областей произошли взрывы и зафиксированы последствия из-за ударов. В частности, взрывы прогремели во Львове, Ровно, Хмельницком и Луцке. Россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру в Кировоградской области, а на город Нежин на Черниговщине остался без света из-за удара по объекту энергетики.

Известно, что Польша отреагировала на ночную массированную атаку РФ по целям, расположенным на территории Украины. В целях обеспечения безопасности польского воздушного пространства командование ВС Республики Польша запустило все необходимые процедуры.