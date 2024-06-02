"Путин должен почувствовать, что война драгоценна": Зеленский о компенсациях от РФ

На сегодняшний день только в Европе есть около 300 млрд долларов замороженных активов РФ.

На саммите мира в Швейцарии обсудят замороженные активы России и компенсацию всего того, что принесла Россия войной на территорию Украины.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает Офис президента.

Кроме того, обсудят также пищевую, ядерную безопасность и возвращение похищенных детей.

"Это три главных вопроса. Безусловно, вопрос о замороженных активах постоянно обсуждается нашими партнерами. Я считаю, что Россия должна чувствовать — эта война драгоценна, но драгоценна она не только для нас, Европейского континента, не для Африки, Азии из-за блокирования Черного моря и пищевой продукции, а потому, что они являются агрессорами ", — отметил президент.

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Он подчеркнул, что это все возможно при условии, если Украина предоставит возможность специальным механизмом использовать замороженные активы.

"На сегодняшний день только в Европе их около 300 млрд долларов. Этого не хватит покрыть все, что натворила Россия на территории Украины, но, если активы будут не только заморожены в юрисдикции Европейского Союза, но и использованы в Украине, сразу близок круг Путина и он будут чувствовать, что эта война драгоценна", — добавил Зеленский.

Напомним, министры финансов G7 заложат основу для использования доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. В то же время, передавать их нашему государству не будут.

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