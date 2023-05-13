"Путин должен понять, что игра окончена": Ермак обратился к НАТО громким заявлением

Если Запад хочет избежать бесконечной войны, он должен работать на длительную безопасность Украины. Для этого необходима четкая перспектива членства в НАТО.

Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак совместно с эксгенсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном написали для немецкого издания Spiegel.

Глава ОП подчеркнул, что украинская армия доказала свою способность победить Россию на поле боя, если будет иметь все необходимое оружие.

"Правда также в том, что если бы федеральное правительство и канцлер Олаф Шольц лично сделали меньше, Украина сегодня была бы в гораздо худшем положении. От танков Leopard 2 к ракетам Patriot и IRIS-T – поставки немецкого оружия действительно изменили ситуацию", – добавил Ермак.

Однако, по его словам, теперь мы должны выйти за пределы краткосрочных мер, обеспечить победу Украины в этой войне и создать условия для длительного мира.

"Мы не можем вернуться к тому, что было до 24 февраля 2022 года. Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину не потому, что Украина должна вступить в НАТО, а потому, что она застряла в приемной. Отсутствие защиты по статье 5 НАТО или других значимых гарантий безопасности привела к самой кровавой войне в Европе со Второй мировой войны", — подчеркнул Ермак.

Глава ОП добавил, что Украине нужна ясность, а не повторение политики открытых дверей, которая "только открыла ворота для российской агрессии".

"Если Запад хочет избежать бесконечной войны, то он должен работать на длительную безопасность Украины. Пора подкрепить обещание поддержки "Сколько необходимо" конкретными обязательствами. Членство в ЕС должно идти рядом с членством в НАТО. Перед лицом реваншистской России стабильность в Европе наступит" только тогда, когда Украина окажется под защитой статьи 5 НАТО", — подчеркнул Ермак.

Руководитель ОП убежден, что на предстоящем саммите в Вильнюсе лидерам НАТО следует уже послать РФ четкий сигнал о том, что "игра окончена", что Украина является частью Запада. Пора определить конкретные планы и перспективы вступления Украины в НАТО. Финляндия и Швеция показали, что для вступления не требуется план действий.

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Ермак отметил, что Украина нуждается в поддержке, чтобы выиграть эту войну и отразить дальнейшую агрессию. Эта идея отражена в Киевском Договоре Безопасности, который разработали в прошлом году. Он определяет набор гарантий безопасности Украины от ее союзников. Они предназначены для того, чтобы Украина могла защитить себя до вступления в НАТО. Он предусматривает бессрочное обязательство группы государств-гарантов о предоставлении оружия, совместные военные учения под флагами ЕС и НАТО, обмен разведданными и продолжение инвестиций в военно-промышленный комплекс Украины.

"Путин должен понять, что приверженность демократического мира к Украине не пошатнется, что его война бессмысленна. Поэтому главы государств и правительств стран НАТО должны поддержать пакт безопасности и показать четкий путь к членству в альянсе. Если они сделают это сейчас, это поможет президенту Владимиру Зеленскому начать процесс построения справедливого и длительного мира. С другой стороны, затягивание и отсрочка процесса побуждает Кремль продолжать свою нелегитимную войну", — написал Ермак.

По его словам, членство в НАТО равно отсутствию войны. "Вильнюс не должен повторить ошибки Бухареста". Вклад Украины в коллективную безопасность может быть одним из самых больших из всех стран-членов за счет опытной и мотивированной армии, а также умелого использования оружия НАТО.

Напомним, Польша заявила о поддержке вступления Украины в НАТО по упрощенной процедуре. Польские сенаторы отметили, что у Украины сегодня есть сильнейшая армия на континенте с чрезвычайным боевым опытом, украинская армия быстро перевооружается техникой НАТО и использует оперативное искусство и тактику, разрабатываемую десятилетиями среди западных союзников.

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