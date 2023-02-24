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Путин думал, что скоро возьмет Киев, но столкнулся с мужеством Украины — Байден

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
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Время на прочтение
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Путин думал, что скоро возьмет Киев, но столкнулся с мужеством Украины — Байден

Фото: ТСН.ua

Год назад Путин хотел быстро захватить столицу Украины и рассчитывал на раскол НАТО, говорит Байден.

Президент США Джо Байден заявил, что глава Кремля Владимир Путин хотел быстро оккупировать Киев, но столкнулся с мужеством и железной волей украинцев.

Об этом он написал в своем аккаунте в Твиттере.

"Год назад президент Путин думал, что быстро возьмет Киев. Тогда он встретил мужество Украины и железную волю народа", — отметил Байден.

По его словам, Путин надеялся, что НАТО расколется и разделится на фоне полномасштабного вторжения в Украину. Но вместо этого Альянс стал сильнее и сплоченнее, чем когда-либо прежде.

"Когда Россия напала на Украину, Америка и наши союзники были сильными. За суверенитет. За демократию. За свободу. Я посетил Киев, чтобы заявить, что мы и дальше будем едиными. Что бы ни было", — отметил Байден.

Напомним, сегодня, 24 февраля, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в годовщину российского вторжения заявила, что ЕС и Украину ждет будущее единства и пообещала Украине поддержку в борьбе.

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Дата публикации
Просмотры
764
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