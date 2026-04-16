Российская Федерация готовит масштабную наступательную операцию на юго-востоке Украины. Для усиления своей группировки агрессор привлекает стратегический резерв, что позволит увеличить количество личного состава на фронте на 20 000 военнослужащих.

Об этом сообщает Кристофер Миллер корреспондент Financial Times (FT).

По информации военной разведки, Россия сосредоточила внутри страны около 680 000 солдат. Ключевой задачей оккупационных войск на ближайший период является полный захват территории Донбасса. Кремль установил дедлайн для достижения этой цели — сентябрь текущего года.

Сообщается, что новый этап наступления планируется реализовать благодаря введению в бой новых подразделений из стратегического резерва. Эти силы должны придать российской армии дополнительный импульс на критических участках фронта, где продолжаются интенсивные боевые действия.

