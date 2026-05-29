Путин готовит новую массированную атаку по Украине: чем может бить РФ

Очередной массированный обстрел Украины со стороны России вряд ли будет отличаться чем-нибудь чрезвычайным, поскольку враг продолжит действовать по привычной схеме комбинированных ударов. У российских войск нет возможности существенно увеличить количество ракет, поэтому во время будущих атак могут сделать основную ставку на массированное привлечение беспилотников и крылатых ракет.

Об этом в «Эспрессо» заявил авиационный эксперт Валерий Романенко.

Какой может быть следующая массированная атака РФ

По его словам, на сегодняшний день Россия уже потратила больше ракет, чем успевает производить за месяц. Эксперт предполагает, что во время следующего большого обстрела враг может запустить более 300 дронов и применить крылатые ракеты «Калибр», которые в этом месяце вообще не использовались, несмотря на готовность российских кораблей к пускам.

«По состоянию на сегодняшний день, россияне использовали 82 баллистические ракеты „Искандер“ при месячном выпуске 60 ракет. Конечно, у них еще есть определенное количество ракет С-300 и северокорейских KN-23. Впрочем, все равно, они уже все, что выпускают, выстреляли», — отметил Романенко.

Также специалист детализировал ситуацию с другими типами вооружения, заметив, что при месячном производстве более 60 ракет типа Х-101 российские войска уже потратили 89 единиц. По его мнению, россияне способны накопить дополнительный запас ракет, как это было в феврале. Однако более вероятным сценарием является запуск более 300 беспилотников.

Подытоживая, эксперт подчеркнул, что, несмотря на любые заявления российского руководства, РФ будет продолжать регулярные обстрелы территории Украины в привычном режиме, поэтому ожидать чего-то чрезвычайного не стоит.

Напомним, Владимир Зеленский призвал украинцев учитывать воздушные тревоги из-за данных разведки о подготовке Россией нового массированного обстрела.

Также , по информации разведки, ВС РФ планируют обстрел накануне Дня Киева. В частности, телеграмма-канал Ukraine context пишет, что особенно внимательными следует быть жителям Шевченковского, Голосеевского, Святошинского и Подольского районов столицы.

Ранее и в России снова заговорили о возможном ударе по украинской столице.

