Путин готовит решающую операцию на Донецком направлении: Сырский рассказал детали

Россия начала стратегическую наступательную операцию в районе Покровска.

Об этом рассказал Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью американскому изданию The New York Post.

Масштаб угрозы и стратегия врага

По словам Сырского, враг сконцентрировал большую часть сил для создания преимущества и попытки прорвать украинскую линию обороны. Российское командование направило в Покровский район около 150 000 военнослужащих из примерно 700 тысяч, находящихся в Украине. Также привлекли мощные механизированные группы и четыре бригады морской пехоты.

Александр Сырский назвал стратегию врага — окружить Покровск и соседние города с севера, юга и востока. Это позволит перекрыть линии поставок, заставить эвакуироваться гражданское население, а затем совершить «последний маневр» для захвата всей Донецкой области.

Опровержение пропаганды и контрстратегия ВСУ

Сырский категорически опроверг заявления российской пропаганды о падении Покровска или оцеплении украинских войск. Он напомнил, что после сентябрьской контратаки, стоившей оккупантам около 13 000 жертв, ситуация развивается не в пользу Москвы. Главнокомандующий заверил: Киев «крепко держится за логистически важный город».

Главная задача Сил обороны — наносить оккупантам такие большие потери, чтобы их уровень мобилизации был «равным или меньше количества понесенных ими потерь». Сырский отметил, что уже два месяца РФ проводит активные штурмовые действия, «не имея никакого материального успеха».

Критическая потребность в дальнобойном оружии

Для эффективной реализации стратегии истощения врага Украине требуются высокоточные средства.

«Наша задача — уничтожить вражеские площадки, откуда отправляются дроны и командные центры… Наша артиллерия вынуждена атаковать далеко в тыл на большие расстояния, поэтому важность ракет растет», — объяснил Сырский.

Главнокомандующий обратился к международным партнерам с прямым призывом: предоставить ракеты, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это жизненно необходимо не только для фронта, но и для защиты от ударов российских БПЛА и ракет по критической инфраструктуре, мостам и заводам.

Напомним, самые интенсивные бои в Покровске ведутся на территории промышленной зоны. Бойцы 7-го корпуса ДШУ ликвидировали 236 россиян в неделю и контролируют пути врага, ограничивая его возможности пополнения потерь.

Ранее сообщалось, что ситуация на восточном фронте, в частности вокруг стратегически важного города Покровск, остается крайне напряженной. А потеря этого населенного пункта может оказать решающее влияние на дальнейший ход боевых действий в регионе.