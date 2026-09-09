Владимир Путин / © Associated Press

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Россия восстанавливает свои вооруженные силы и наращивает оборонно-промышленный потенциал, поэтому союзники должны быть готовы к длительной войне и к сохранению потребностей Украины в военной помощи в ближайшие годы.

Об этом во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» заявил заместитель министра обороны США по военной политике Элбридж Колби.

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Россия готовится к длительной войне — США

Как всем хорошо известно, РФ восстанавливает свои вооруженные силы и оборонный промышленный потенциал. Мы должны быть готовы к длительному конфликту и к тому, что потребности Украины будут сохраняться в ближайшие месяцы и годы», — сказал он.

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По словам Колби, эта реальность делает еще более важным для Европы не только поддержку Украины, но и ускорение собственного перевооружения и восстановления оборонного производства.

Он призвал европейские страны продолжать, а при необходимости и увеличивать поддержку неотложных потребностей Украины на поле боя через механизм PURL.

«Постоянная поставка боеприпасов и критически важных средств эффективна. Это остается чрезвычайно важным для того, чтобы украинские вооруженные силы могли удерживать линию фронта и предотвращать дальнейшее продвижение российских войск», — подчеркнул представитель Пентагона.

В то же время, Колби призвал Европу уже сейчас планировать стабильные закупки, которые позволят поддерживать долгосрочное восстановление Вооруженных сил Украины и обеспечивать собственные оборонные потребности европейских государств.

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США продолжат поддерживать Украину

США, по его словам, готовы продолжать поддержку через программу Jumpstart, которая дает союзникам и партнерам возможность закупать для Украины современное вооружение, в частности средства перехвата для противовоздушной обороны.

«Теперь эти обязательства должны воплотиться в последовательные действия», — подытожил Колби.

Мирные переговоры между Украиной и РФ — последние новости

Напомним, в МИД Украины заявили об активизации мирного процесса между Киевом и Москвой. Спикер дипломатического ведомства подчеркнул, что у Украины и США есть новые предложения по приближению мира в Украине. Киев ознакомился с предложениями США, которые привезли спецпосланники Трампа Виткофф и Кушнер.

Между тем в Кремле заявили, что во время телефонного разговора с Владимиром Путиным 8 сентября Трамп пообещал ему «впечатляющее и дальновидное» возобновление торгово-экономических отношений между США и Россией в обмен на скорое завершение войны.

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