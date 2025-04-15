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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
576
Время на прочтение
1 мин

Путин готовится к летнему наступлению, Трамп ждет «очень хороших предложений» о мире: главные новости ночи 15 апреля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Путин и Дональд Трамп

Путин и Дональд Трамп / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 15 апреля 2025 года:

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