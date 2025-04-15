- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 576
- Время на прочтение
- 1 мин
Путин готовится к летнему наступлению, Трамп ждет «очень хороших предложений» о мире: главные новости ночи 15 апреля 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 15 апреля 2025 года:
Мерц совершит свой первый зарубежный визит в Украину — Welt Читать далее –>
Путин затягивает время, чтобы провести большое наступление летом — CNN Читать далее –>
Ночью враг атаковал Украину БПЛА Читать далее –>
Враг продвинулся на Донетчине и Курщине - DeepState Читать далее –>
Трамп заявил, что ждет «очень хороших предложений» по окончании войны в Украине Читать далее –>