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Путин готовится к мобилизации после выборов в Госдуму, которые запланированы на 18-20 сентября. Об этом уже давно предупреждают украинские и западные разведки и чиновники. Еще в апреле Владимир Зеленский заявлял, что ограничение доступа к соцсетям в России может свидетельствовать о подготовке к всеобщей мобилизации для повторного большого наступления на Украину или одну из стран Балтии.

В середине июля украинский президент повторил, что после голосования в России Путин может увеличить мобилизацию. Позже в ГУР Минобороны добавили, что до выборов Кремль будет максимально уходить от темы мобилизации, уверяя, что этого не будет. На сегодня развития новых учебных центров для подготовки новобранцев в России не фиксируется. Но, как отмечают в ГУР, имеющихся мощностей и так достаточно, чтобы готовить «пушечное мясо».

«Россия готовит мобилизацию от 500 тыс. человек к осени. Некоторых планируют бросать в бой в первые две недели для затыкания дыр на востоке, других будут готовить от месяца для потенциального открытия нового направления фронта. Это такой план РФ», — сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

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Действительно ли Путин объявит вторую волну мобилизации в России? Как к этому готовится Украина и восточный фланг НАТО? И какие последствия это будет иметь? Читайте в материале ТСН.ua.

Направления удара: что задумал Путин

В апреле, когда президент Зеленский в одном из интервью предположил, что объявление мобилизации в России может свидетельствовать о готовящемся наступлении на одну из стран Балтии, это вызвало негативную реакцию в Эстонии. Министр иностранных дел Маргус Тсахкна заявил, что это не совпадает с оценками эстонской разведки. Однако уже сейчас министр обороны Литвы Робертас Каунас заявляет, что на фоне неудач в войне против Украины, когда взрывы раздаются уже в самой России, где наблюдается дефицит горючего, Путин нуждается в новой эскалации.

«И в этом случае ближайшей целью Балтийский регион и Польша», — добавил Каунас.

В июне близ Сувальского коридора (65-километровая полоса земли, соединяющая Калининград с Беларусью) Литва, Польша и Франция провели совместные военные учения по отражению возможной атаки со стороны Калининградской области и Беларуси. Однако эксперты, наблюдавшие за этими учениями, указывали на существенные недостатки, в частности, на отсутствие РЭБ, дронов разных типов, систем противодействия БПЛА, цифрового управления полем боя и т.д.

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В начале июля, как сообщил ряд западных СМИ, Вашингтон передал Варшаве предупреждение, что Россия рассматривает вариант вооруженной провокации против Польши, чтобы испытать решительность НАТО. Позже министр иностранных дел Радослав Сикорский предупредил, что Россия может готовить операцию под чужим флагом с украинскими дронами для атаки на страну-члена НАТО или Россию, чтобы потом ответить на такое нападение.

Кроме угрозы для восточного фланга НАТО, как заявлял президент Зеленский еще в марте, россияне хотят продолжать направление Запорожской области и Днепра также «им сложно, но они смотрят на Одесский регион». ТСН.ua много раз писал и об угрозе с северного направления, в частности о том, как в приграничных Белоруссии происходит развитие дорог на территории Украины и налаживание артиллерийских позиций.

В ГУР отмечают, что украинская военная разведка не наблюдает признаков формирования российской ударной группировки на территории Беларуси. Сейчас там около 50 тыс. белорусской армии, подразделения обеспечения россиян, но какой-то угрожающей активности нет. Но россияне могут перебросить туда свои силы в течение нескольких недель. Еще несколько месяцев назад украинские военные начали укреплять черниговско-киевское направление.

О мобилизации ни слова: как готовится Кремль

Если промониторить российские Telegram-каналы, то полно сообщений о мобилизации в Украине, однако ни одного о подготовке к мобилизации в России. Были только новости, когда в июне в Волгоградской области провели учебный сбор с руководителями мобилизационных структур. Правда, несколько часов спустя после появления эти новости исчезли из публичного пространства. А вот в Instagram и TikTok множество жалующихся видео россиян, как еще с осени 2025 года им приходят так называемые мобилизационные распоряжения.

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Массовый характер это приобрело в мае этого года, когда военкоматы начали вызывать россиян для уточнения учетных данных, а затем вклеивали в военные билеты мобилизационное распоряжение, если лицо отказывалось подписать контракт на месте. Также централизованно мобилизационные распоряжения приходят и на предприятия, которые должны обеспечивать набор работников на войну против Украины. Если этот план не выполняется, компании обязаны откупиться средствами.

В конце марта безумный заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, постоянно грезящий ядерными ударами, убеждал, что с начала 2026 года контракты на военную службу заключили более 80 тыс. человек, поэтому объявлять новую волну мобилизации в России нет нужды, ведь текущего числа контрактников достаточно для выполнения боевых задач. Однако по данным украинских и западных разведок, аналитических центров и экспертов, темпы вербовки контрактников в 2026 году упали примерно на 20%.

Напомним, что первую волну «долевой» мобилизации в России Путин объявлял в сентябре 2022 года, и с тех пор своего указа он не «закрыл». Тогда на войну против Украины набрали 300 тыс. Фото автомобильных очередей, которые образовались в частности на пункте пропуска «Верхний Ларс», облетели все мировые СМИ. По разным оценкам около 1 млн россиян уехали из России. Это самая одномоментная эмиграция из России со времен распада «совка». Однако сейчас, в частности, тем, кто уже получил мобилизационное предписание, выезд из России запрещен. Для контроля РФ создала специальную электронно-законодательную систему.

Последствия для Путина: что говорят на Западе

Еще в октябре прошлого года Путин врал, что потери России на фронте кратно меньше, чем у Украины. Однако реальную картину скрыть невозможно. Как отмечает американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS), с февраля 2022 года российские военные потери составили 1,4 млн, погибшими — до 450 тыс. В настоящее время Россия ежемесячно теряет до 38 тыс., что превышает среднемесячный темп привлечения контрактников — до 30 тыс.

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В конце июня Владимир Зеленский заявил об утверждении 40-дневной операции влияния на Россию для побуждения к завершению войны. Это произошло сразу после серии успешных ударов по российской нефтяке, в частности по Московскому НПЗ, когда улетающая крышка из нефтяного резервуара стала настоящим мемом соцсетей, что лишь усугубило острый топливный кризис в России. Вторым по масштабу влияния стал удар по двум складам крупнейшего в России маркетплейс Wildberries. Все это вызвало бурную реакцию россиян в плачущих соцсетях, потому что теряют деньги и бизнес. Однако никто не связывает это с войной России против Украины.

Глава разведки Эстонии Каупо Розин считает, что общая мобилизация будет крайне непопулярна и может подорвать стабильность в России. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предупреждает, что ближайшие несколько или даже 12 месяцев будут действительно решающими, в частности, для безопасности стран Балтии. Западные аналитические центры указывают, что объявление мобилизации создаст прямую угрозу экономическому истощению, кадровому коллапсу в гражданских отраслях и социальному взрыву внутри России. При этом многие добавляют, что не нужно недооценивать кремлевскую машину репрессий и принуждения, а также «особого» менталитета россиян.

Многие европейские политики и чиновники надеются, что дальнобойные украинские удары и настойчивость Трампа в конце концов сработают, и Путин согласится по крайней мере на временную заморозку войны. Однако пока таких сигналов со стороны Кремля, который настроен продолжать войну на истощение, не наблюдается.

Дата публикации 08:41, 21.07.26 Количество просмотров 25 В части Крыма блекаут после взрывов, горит большой оптовый центр

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