"Путин — х*йло и вы — х*йло, оккупанты проклятые": в Грузии пассажиры выгнали из маршрутки россиян (видео)

Их высадили из маршрутки и отправили в направлении "российского корабля".

Видео выложили в Сети.

Инцидент произошел в междугородной маршрутке. Начало конфликта на видео отсутствует, но судя по тому, что произошло дальше, грузин возмутили слова, которые произнесла пара россиян. Они сказали: "слава России".

Грузины от этого разозлились.

"Заткнись, чтобы ноги вашей здесь не было. Езжайте в свою Россию. Вас в Европе все считают оккупантами. Вы — оккупанты. Давайте мотайте отсюда", — сказала пассажирка-грузинка.

Дальше маршрутка остановилась, и россияне вынуждены были выйти.

"Оккупанты проклятые. Нигде вы не нужны, ни в Европе, ни в Америке, ни в Грузии. Путин ваш х*йло и вы — ху*ло, Слава Украине! Героям Слава! Проклятые русские", — крикнули женщины вслед семье.

На "прощание" россиянин показал грузинским женщинам средний палец, и вся семья поплелась прочь.

Напомним, британская разведка рассказала, как ВСУ заставили россиян перейти в экстренную оборону и бежать из Харьковской области. Отмечается, что российские военные в связи с успешными действиями ВСУ на фронте вынуждены предоставить приоритет экстренным оборонным действиям.

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