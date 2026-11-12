ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 12 ноября 2026 года:

Ракеты летели на Киев и область: Россия атаковала Украину баллистикой после полуночи Читать далее –>

Путин нашел возможность поговорить об Украине с Трампом и Си: WSJ раскрыло его замысел Читать далее –>

В НАТО задали Путину неудобный вопрос о переговорах: действительно ли Россия хочет мира Читать далее –>

«Встречи Зеленского и Путина никогда не будет»: дипломат объяснил, почему переговоры обречены Читать далее –>