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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1907
Время на прочтение
1 мин

Путин хочет обсудить с Си и Трампом завершения войны, ракетный удар по Украине: главные новости ночи 12 ноября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Дональд Трамп, Путин и Си Цзиньпин

Дональд Трамп, Путин и Си Цзиньпин / © ТСН

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 12 ноября 2026 года:

  • Ракеты летели на Киев и область: Россия атаковала Украину баллистикой после полуночи Читать далее –>

  • Путин нашел возможность поговорить об Украине с Трампом и Си: WSJ раскрыло его замысел Читать далее –>

  • В НАТО задали Путину неудобный вопрос о переговорах: действительно ли Россия хочет мира Читать далее –>

  • «Встречи Зеленского и Путина никогда не будет»: дипломат объяснил, почему переговоры обречены Читать далее –>

  • Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения Читать далее –>

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