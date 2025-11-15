- Дата публикации
Путин хочет оставить Украину без лекарств: уничтожен еще один склад "Оптима-Фарм"
Разрушенный склад обеспечивал медикаментами южные области страны.
Российская террористическая армия воздушным ударом уничтожила большой склад с лекарствами в городе Днепре.
Об этом сообщает местный Telegram-канал «Днепр Оперативный».
Помещение уничтожено дотла, но, к счастью, работники не пострадали.
Как сообщает издание «ЭП», складские помещения принадлежали одному из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов страны «Оптима-Фарм».
Разрушенный склад обеспечивал медикаментами южные области страны. Масштаб ущерба пока оценивают.
Это уже третья атака на склады «Оптима-Фарм».
Напомним, 25 октября был разрушен складской комплекс и офис этой компании в Киеве. Убытки тогда оценивали в пределах 100 миллионов долларов.
Заместитель министра здравоохранения Эдем Адаманов сообщил, что компания «Оптима-Фарм» занимает второе место среди дистрибьюторов Украины, обеспечивая около 20% месячного запаса лекарств по всей стране. При этом он заверил, что дефицита лекарств в связи с этим ударом не предвидится.
Впервые россияне нанесли ракетный удар по складским помещениям «Оптима-Фарм» в Киеве 28 августа.