Лекарство

Реклама

Российская террористическая армия воздушным ударом уничтожила большой склад с лекарствами в городе Днепре.

Об этом сообщает местный Telegram-канал «Днепр Оперативный».

Помещение уничтожено дотла, но, к счастью, работники не пострадали.

Реклама

Как сообщает издание «ЭП», складские помещения принадлежали одному из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов страны «Оптима-Фарм».

Разрушенный склад обеспечивал медикаментами южные области страны. Масштаб ущерба пока оценивают.

Это уже третья атака на склады «Оптима-Фарм».

Напомним, 25 октября был разрушен складской комплекс и офис этой компании в Киеве. Убытки тогда оценивали в пределах 100 миллионов долларов.

Реклама

Заместитель министра здравоохранения Эдем Адаманов сообщил, что компания «Оптима-Фарм» занимает второе место среди дистрибьюторов Украины, обеспечивая около 20% месячного запаса лекарств по всей стране. При этом он заверил, что дефицита лекарств в связи с этим ударом не предвидится.

Впервые россияне нанесли ракетный удар по складским помещениям «Оптима-Фарм» в Киеве 28 августа.